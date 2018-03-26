原标题：中国原油期货上市首日开门红 个人投资门槛50万元

中新网客户端3月26日电（记者 邱宇） 3月26日，中国原油期货在上海期货交易所子公司上海国际能源交易中心（INE）挂牌交易，原油期货是中国第一个国际化的期货品种。

证监会主席刘士余在上市仪式上表示，证监会有信心、有决心、有能力，把有中国特色的原油期货市场建设好，功能发挥好。

上市首日，中国原油期货迎来“开门红”，近月合约1809大涨逾3.5%，1809合约上市9分钟流入资金约1个亿。

中国原油期货首单法人户委托交易花落境外机构嘉能可。嘉能可通过时瑞金融服务有限公司委托新湖期货有限公司进行交易，抢得中国原油期货上市首笔委托并成交SC1809合约。

中国原油期货在上海期货交易所子公司——上海国际能源交易中心正式挂牌交易。曹卉 摄

此前，上海期货交易所公布了原油期货的交易品种及相关规则，主要包括：交易品种为中质含硫原油。交易单位为1000桶/手，最小变动价位为0.1元人民币/桶，涨跌停幅度是±4%，最低保证金为合约价格的5%；个人投资与机构投资门槛分别为50万与100万等。

“人民币计价”是中国原油期货的亮点之一。根据设计方案，原油期货将以人民币计价和结算，接受美元等外汇资金作为保证金。

“我国原油期货以人民币计价和结算，其价格体现的是进口原油的到岸价，能更方便国内涉油企业管理价格波动风险。”证监会期货部副主任程莘近日接受媒体采访时表示。

关于中国原油期货上市的意义，隆众资讯分析称，中国作为世界第一大原油进口国，上市原油期货将有利于形成反映中国和亚太地区石油市场供需关系的价格体系，发挥价格在资源配置中的基础作用，为实体企业提供有效的套期保值工具，规避价格波动风险。

原油期货是中国商品期货第一个全球上市的品种。图为上市仪式现场。曹卉 摄

平安证券在报告中指出，纵观全球原油期货市场，布伦特原油期货与WTI原油期货分别是全球与美国的原油现货定价基准。亚太地区作为全球最大原油进口地，缺少类似的权威原油定价基准。

“考虑到中国在原油进口市场的地位与强大的综合国力，上海挂牌交易的原油期货或将成为亚太地区原油现货更好的定价基准。”报告称。

证监会副主席方星海表示，原油期货是一个产品创新，同时也是一个开放举措；在开放方面，证监会还会有一些新举措，就像石油期货一样，就是让国际的定价基准，能够更多地反映中国的供需情况，这样有利于中国经济的发展。

另外，平安证券分析称，若脱离规范审慎的监管，原油期货或将成为资本炒作的平台，剧烈波动或难避免。随着原油期货正式挂牌交易，金融监管或将持续跟进。（完）

责任编辑：张玉