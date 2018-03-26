当全球都紧盯贸易战时 中国已在这一领域迂回发力

原标题：当全球都紧盯“贸易战”时，中国已在这一国际领域“迂回发力”

参考消息网3月26日报道 3月26日，中国推出有史以来的首个原油期货合约。新加坡《联合早报》认为，中国这个全球最大的原油进口国寻求更大的定价权，并挑战美国和欧洲的原油价格基准。但学者认为，中国版原油期货是对现有体系的“补充”。

外媒看好中国石油定价话语权提升

据彭博社报道，3月26日，这个期待已久的人民币计价原油期货在上海国际能源交易中心挂牌交易。中国1993年首次尝试推出原油期货合约，其后多年几经推迟和波折，现在终于上市，当日上市的合约对外国投资者开放。

报道称，当前全球两大基准原油期货是伦敦的布伦特原油和纽约的WTI原油。

彭博社注意到，随着中国原油进口大增，中国愈发希望在国内开展原油期货交易。中国去年超越美国，成为全球最大的原油进口国。中国的原油期货合约可能不仅有助于从主要的国际基准手中争夺部分定价权，而且以人民币计价的合约还可以促进人民币在全球贸易中的使用。而推进人民币国际化是中国一个重要的长期目标。

报道援引一名分析师的话说，中国以创新方式使用这个合约，填补亚洲买家声音的空白。而随着合约推出，市场将更加关注中国的需求状况。

与彭博社观点类似，英国《金融时报》网站的报道也认为，中国上市外界期待已久的人民币计价原油期货后，这个世界最大的原油进口国寻求对销入亚洲的原油定价产生更大影响。

报道援引业内资讯机构的话说：“通过原油期货——以及该国金融系统的缓慢开放——中国希望打破美元在全球金融体系中的垄断地位。”

除了以人民币计价结算，中国版原油期货还以美元作为期货保证金，这显然兼顾了国内投资者和国际投资者的需求，有利于提升中国版原油期货的国际化水平。

中国版原油期货是对现有体系的“补充”

对于中国版原油期货刚刚上线，外媒就将目光投向中国定价话语权，中国人民大学国家发展与战略研究院研究员、国际关系学院副教授李巍接受参考消息网采访时说，在全球能源市场上，定价权相当重要，可以说，谁获得定价权，谁就能对世界能源市场产生更大影响，就能在捍卫本国的能源安全过程中发挥更重要的作用。

李巍说，由于美国是主要的能源进口国，同时又在全球金融体系中拥有举足轻重的地位，因此成为世界原油的主要定价者。现在，中国已取代美国成为世界第一大能源进口国，同时鉴于保障国家能源安全的需要中国迫切需要参与到能源定价话语权的争夺当中来，加之人民币又在不断国际化，中国的金融体系也正在逐渐开放，在上述背景下，中国版原油期货的推出可谓恰逢其时。

事实上，中国推出原油期货并非贸然之举。俄罗斯之声电台网站在2012年就曾报道称，中国准备在上海期货交易所启动石油期货交易项目，建立亚洲的标准合约，可以与WTI石油和布伦特石油合约一争高下。

不过，尽管不少境外媒体将中国版原油期货描述为与西方在这一领域话语权的“竞争”，但有观点认为，与其说是“竞争”，不如说是一种“补充”——从全球时区划分来看，上海大致处于纽约和伦敦之间，国内原油期货恰好能弥补西得克萨斯轻质原油（WTI）、北海布伦特原油期货在时区分工上的空白点。从交易品种来看，“上海油”交易的标准品是中质含硫原油，与纽约、伦敦两地交易的轻质低硫原油形成补充。

李巍也表示，目前中国版原油期货市场才刚刚起步，石油定价体系仍然是掌握在美国手里。

有业内人士称，与单日成交总量能达到100多万手的WTI、布伦特原油期货相较，中国版原油期货还需有足够的流动性、有足够的投资者参与其中，才能生成一系列符合亚太区域原油贸易基本面的原油价格，和全球能源市场联动。

责任编辑：桂强