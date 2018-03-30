中国驻英大使:欧洲和中国应共同反对贸易保护主义

原标题 中国驻英大使在英媒体发声：欧洲和中国应共同反对贸易保护主义
中新社伦敦3月29日电 （记者 张平）英国《金融时报》纸质版、网络版和该报中文网，29日全文刊登中国驻英国大使刘晓明题为《欧洲和中国应共同反对贸易保护主义》的署名文章。
刘晓明大使在文章中表示，最近美国政府出台多项贸易保护主义举措，这些举动十分危险，可能挑起贸易战并阻碍全球经济增长。
刘晓明提出，要坚持以世贸组织为核心的国际贸易体系；要警惕保护主义给人类社会带来的灾难；中国是维护国际自由贸易的坚定力量。文章从国际贸易发展历程、历史上的经验教训、中国对国际贸易健康发展的贡献等方面，列举了确凿的事实和数据，对上述观点进行了富有说服力的阐述。
刘晓明强调，英国和欧洲一直是贸易自由化的践行者，也是多边贸易体系的坚定拥护者。英、法、德等国领导人近来均对美国采取的保护主义措施表示担忧，强调解决贸易争端要以世贸组织规则为基础。中国和欧洲在维护多边贸易体系上有着共同利益。
刘晓明在文章中称，欧洲朋友常讲“一棵树挡不住寒风”，在愈刮愈烈的贸易保护主义“寒风”面前，中英、中欧应该携手并肩，高举开放、合作旗帜，坚决反对贸易保护主义，坚决捍卫国际贸易体系。（完）
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