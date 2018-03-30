台军想借“台旅法”邀请美现役军官 美方一概拒绝

原标题：台军方想借“台旅法”邀请美现役军官 美方一概拒绝

台陆军航空特战指挥部与美国陆军绿扁帽特种部队，在谷关山区每年固定举行“互动操演”。（《联合报》资料图）

海外网3月30日电 据台媒报道，自美国方面通过“台湾旅行法”后，台军方受命“抢头香”，希望邀请美军现役将领赴台交流。但目前为止，台方多次邀请，美方一概婉拒，没了下文。

台军方一再邀请 美方拒绝

据台湾《联合报》报道，“台湾旅行法”通过后，台防务部门致力于提升“军事交流层级”，各联参希望邀请美军现役将领赴台交流。但目前为止，包括5月份在高雄举行的“台美”防务工业会议以及台军“年度汉光演习”，美方都婉拒台方对现役将领的邀请。如汉光演习方面，美方仍由退役上将率观摩团赴台；台“军备局”邀请美军现役将领出席“台美”防务工业会议，也暂无下文。

报道称，台军方在“台旅法”通过后受命希望“抢头香”，通过渠道希望在交流过程中邀请到美军现役将领赴台，达成“政治要求”，但“台美”军事交流合作一如往昔“重视实质内容”。

报道称，近年来台湾方面分批派遣排级陆军特战部队、海军陆战队赴美进行小部队协训，今年也将有部队赴美。美军也固定派遣部队赴台与台军“互动”，除固定5月赴台的“汉光演习观摩团”外，“台美”两军还固定在台举行“互动”与“闪光”操演，如在谷关、合欢山区举行的互动操演，美军派遣赴台的是一个完整的陆军绿扁帽特战分队（ODA），约12-14人。

中方五大机构接连发声 中国军队强调坚决反对

此前，3月16日，特朗普不顾中方反对签署了“台湾旅行法”。随后，中国驻美使馆、外交部、国防部、人民日报和国台办等五大机构接连发声。其中，外交部和国防部于17日深夜回应，在外交部表示坚决反对之后，国防部更是直接亮剑：中国军队对此坚决反对。

外交部发言人陆慷在17日深夜答记者时表示：我们对美方签署“台湾旅行法”表示坚决反对，并已向美方提出严正交涉。正如中方多次指出的，该案有关条款尽管没有法律约束力，但它严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，向“台独”分裂势力发出了严重错误信号。

3月17日深夜，国防部发言人就美“与台湾交往法案”发表谈话称，美方签署“与台湾交往法案”，中国军队对此坚决反对。台湾是中国的一部分，台湾问题纯属中国内政。该案有关条款尽管没有法律约束力，但它严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，干涉中国内政，损害了中美两国两军关系的发展氛围。

国防部强调，中方要求美方信守承诺、改正错误，不得实施上述法案有关条款，停止美台官方往来，停止美台军事联系，停止对台售武，以免对中美两国两军关系和台海和平稳定造成严重损害。

美高官接连访台，国台办：是对台湾同胞的一种愚弄

而在特朗普签署“台湾旅行法”后，先有台湾高雄市长陈菊赴美，后有美国国务院东亚暨太平洋事务局副助理国务卿黄之瀚、美国众议院外交事务委员会主席罗伊斯相继访台，台湾当局为此“雀跃不已”。另有台媒报道称，在“台旅法”签署之际，辽宁舰过航台湾海峡，台媒惊呼“暴风雨即将来临”。

对此，国防部发言人任国强在3月29日的例行记者会上回应表示，我们坚决反对包括美国在内的任何国家与台湾发展任何形式官方往来和军事联系。台湾是中国的一部分，实现国家完全统一和中华民族伟大复兴，是任何人、任何势力、任何伎俩都阻挡不了的，中国军队有坚定的决心、充分的信心、足够的能力维护国家主权和领土完整。

对于美国高官接连访台，国台办发言人安峰山也在3月28日的例行记者会上表示，美方应该恪守和坚持一个中国政策和中美三个联合公报原则的承诺，不与台湾方面进行任何形式的官方往来和接触。任何的外部势力企图打“台湾牌”都注定是徒劳的。这样做伤害的是全体中国人民，包括台湾同胞的利益，同时也是对台湾同胞的一种愚弄。我们也在这里正告台湾当局，挟洋自重，只会引火烧身。

责任编辑：霍宇昂