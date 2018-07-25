拦住那些香港人 英解密文件要让一些人心寒了(图)

原标题：英国官员曾想施压葡萄牙收紧政策，杜绝香港人“曲线入英”

[文/观察者网 谷智轩]近日，英国国家档案馆解密了一批文件，里面的内容可能要让一小撮“媚英”的香港人心凉了。

据香港《南华早报》7月24日报道，文件显示，香港和澳门回归中国之前，英国官员建议向葡萄牙施压，敦促其收紧给澳门居民发放葡萄牙国籍的标准。英官员认为，葡萄牙加入欧洲共同体后，大量葡籍澳门人将被允许进入欧洲定居。

而根据《中英联合声明》，香港回归中国后，英国不再赋予香港人在英国的居留权。因此，英官员担心香港人会不择手段借道澳门，取得葡籍，最后进入英国和欧洲。

报道称，香港一些活动分子表示，这再次突显出，在1997年香港回归之前，英国对待香港人的态度是多么“可耻”。

1997年7月1日，香港回归中国。图自港媒

1985年10月，时任英国内政大臣道格拉斯•赫德（Douglas Hurd）写了一封信给当时的外务大臣杰弗里•豪（Geoffrey Howe）。

道格拉斯•赫德写给杰弗里•豪的信。图自港媒

信中，赫德敦促他的同事劝说里斯本方面收紧给予澳门居民葡萄牙国籍的标准。

赫德警告，任何持有葡萄牙护照的澳门居民将可以在英国或欧洲共同体（欧盟的前身）生活和工作。

1985年，葡萄牙正准备加入欧洲共同体，而英国已于1973年加入。

赫德称，预测显示8万5千名澳门人将取得葡萄牙国籍，但他担心人数会更多。

1991年，道格拉斯·赫德（右）和彭定康在一场新闻发布会上。图自港媒

“澳门可能跟香港同时期回归中国，届时将有许多持葡萄牙国籍的澳门人选择去欧洲生活，”赫德写道，“此外，香港人也许会不择手段地去获取葡萄牙护照，那样他们就有权在英国居住了。”

杰弗里•豪则回应称，他不会就这一问题与澳门方面展开直接对话，因为当时的香港总督担心，英国对葡萄牙的进一步施压会在澳门当地引发不满。

1984年12月，杰弗里•豪和撒切尔夫人在香港的一场新闻发布会上。图自港媒

时任香港总督尤德在香港。图自香港特别行政区政府网站

葡萄牙在1981年颁布了新的《国籍法》，规定1981年11月20日之前在澳门出生的人士可以自动取得葡萄牙国籍。葡萄牙籍的澳门人有权在葡萄牙以及欧洲其他一些国家工作和生活。

葡方一贯的立场是，他们的宪法不允许区别对待葡萄牙国籍的持有者，不像英国采用双重标准。

主权移交过渡期间，英国政府于1987年7月1日开始对香港居民发放“英国国民（海外）护照”。该护照的持有者可以免签进入英国并以访客身份停留6个月，但不拥有在英国的居住权。

“英国国民（海外）护照”和中华人民共和国香港特别行政区护照。图自港媒

据悉，目前有近半数的香港人持有“英国国民（海外）护照”。他们当中的一些人对英国的双重标准十分不满，呼吁英国政府给予他们和葡籍澳门人相同的待遇。

香港的一名律师指出，“解密文件尤其展示了英国对待香港人有多么低劣和可耻。英国人担心的事情并未发生——尽管一部分澳门人取得了葡萄牙国籍，但是他们并没有大规模地前往英国。”

尽管如此，他仍然不想放弃希望，认为英国政府应该亡羊补牢。他所在组织的10名成员也希望英国能改变政策。

他辩称，给予持“英国国民（海外）护照”的香港人在英国的居住权并不违背《中英联合声明》，因为《声明》中有关香港人国籍的问题只在备忘录中有提到，正文中并没有体现。

然而，中国政府的态度非常明确：所有香港中国同胞，不论其是否持有《英国属土公民护照》或者《英国国民（海外）护照》，都是中国公民（《全国人大常委会关于<中华人民共和国国籍法>在香港特别行政区实施的几个问题的解释》）。

《解释》还提到，自1997年7月1日起，上述中国公民可继续使用英国政府签发的有效旅行证件去其他国家或地区旅行，但在香港特别行政区和中华人民共和国其他地区不得因持有上述英国旅行证件而享有英国的领事保护的权利。

综上所述，“英国国民（海外）护照”的持有者并不是真正意义上的“英国籍”，英方对待这部分香港居民的政策自赫德时期以来也没有变过。

澳门回归后，相关政策又是如何规定的呢？

1999年12月20日澳门回归中国，即日起《中华人民共和国国籍法》在澳门开始实施。据全国人民代表大会常务委员会的解释，凡具有中国血统的澳门居民，本人出生在中国领土（含澳门）者，以及其他符合《中华人民共和国国籍法》规定的具有中国国籍的条件者，不论其是否持有葡萄牙旅行证件或身份证件，都是中国公民；凡具有中国血统但又具有葡萄牙血统的澳门特别行政区居民，可根据本人意愿，选择中华人民共和国国籍或葡萄牙共和国国籍。确定其中一种国籍，即不具有另一种国籍。

上文中提到的同时具有中国血统和葡萄牙血统的澳门居民，被称为“土生葡人”。这部分葡萄牙后裔中有一些在澳门回归之后，也选择了加入中国籍，其中最著名的人士之一当属欧安利（Leonel Alberto Alves）。

图自中国人民政治协商会议全国委员会网站

出生于1957年的欧安利是澳门著名的律师。2004年，他放弃了葡萄牙籍，申请加入中国籍。4年以后，他被推选为全国政协委员。

欧安利在一次采访中说，“想都想不到，这次有个土生葡人做到全国政协委员。我有机会贡献给国家，贡献给澳门，这也给我的社群很大的骄傲。”

责任编辑：余鹏飞