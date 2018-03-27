原标题：“对全球自由贸易体系的严重破坏”

——国际舆论批评美国单方面挑起贸易争端

中美和则两利，斗则俱伤。在美国总统特朗普签署旨在限制中国对美出口的备忘录后，全球众多国家的各界人士表达了对中美贸易摩擦升级的担忧，他们认为，美国政府正在刺激一场全球贸易战的爆发，这对全球自由贸易体系构成了极大损害，美国应该摒弃我行我素的行事方法，与中国一道开拓更加广阔的经贸互利合作空间。

“贸易逆差很正常，需要在现有国际规则体系内解决”

“美国政府把国际规则视如儿戏，从根本上损害了美国的政治信用，动摇了美国的国际地位。”法国经济智库国际前瞻及信息研究中心专家塞巴斯蒂安·让认为，美国滥用权力的举动与通过多边贸易体系规则管理贸易、化解矛盾、平抑紧张局势的原则相违背，将对全球多边贸易体系造成严重伤害。为避免局势升级，国际社会应对美国的越界行为进行坚决反击。

欧盟知名智库“欧洲之友”欧洲与地缘政治研究部主任莎达·伊斯拉姆撰文指出，美国政府正在刺激一场规模巨大的全球贸易战的爆发，美国总统特朗普认为贸易战很好且容易取胜，岂不知贸易战没有赢家。现在世界把关注的目光放在了美国和中国身上，但不应该忘记，美国政府今天对中国出手，明天就可能对欧盟出手。欧盟应该与国际社会一道阻止美国的这种任性而愚蠢的做法。在美国保护主义政策的冲击下，全球自由贸易体系显得十分脆弱，在此紧要关头，欧盟应该与世界上其他一些主要经济体携手维护全球自由贸易体系。在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯刚刚结束的二十国集团财长及央行行长会议上，除美国之外，其他与会代表达成共识，坚决反对美国的贸易保护主义政策，推动世界经济可持续增长。

荷兰莱顿大学经济史教授理查德·格里菲斯接受本报记者采访表示，关于自由贸易的国际共识主要是建立于两个基本假设，一个是比较优势，只要不同国家之间存在比较优势的差异，国家就会集中精力发挥自己的优势并通过贸易获取利润；另一个是合作共赢，国家之间通过合作与运用国际规则来达到双赢的结果。显然，美国总统特朗普一点也不认可上述两个基本假设，在他眼中，国际贸易是一个零和游戏，所谓本国利益优先是其基本法则。贸易伙伴之间因贸易逆差产生抱怨和不满是很正常的，但需要的是在现有国际规则体系内解决这些分歧，而不是像美国这样做。美国单边主义的做法是对全球自由贸易体系的严重破坏。

“不管美国是否最终会挑起贸易战，其对世界经济的影响已经显现，其直接表现为全球投资者对世界经济复苏信心受到了打击，他们更保守的投资意愿会减缓经济复苏的步伐。”印中贸易联盟理事易卜拉欣表示，特朗普想简单地通过关税手段来减少对中国的贸易赤字，这是不现实的，这一目标的实现是一个长期的过程，不能没有耐心、意气用事。如果美国想通过提高关税来限制中国的发展，这种战略显然是幼稚的，中国的崛起和世界多极化趋势是不可避免的。美国的逆潮流之举只能证明它正在加速衰落。

“尽管美国政府还未开打贸易战，但相关国家已经受到‘连带伤害’”

结合自身工作经历，美国中国总商会会长、中国银行美国地区银行行长徐辰认为，美国贸易逆差从根本上说，是由美国内需为主的经济结构或者说是总需求大于总供给的状况决定的。近20年来，美国一直是高消费、低储蓄，国内产品不能满足消费者需要，需要靠大量进口国外商品来补缺，导致贸易失衡。从全球价值链角度而言，这种失衡是中美两国经济结构互补以及美国企业欲维持其比较竞争优势的产物。

徐辰表示，美国对华很大一部分贸易逆差是源于美国企业在中国从事的制造活动，即利用了中国较低的工资以及日益完善的供应链和物流基础设施进行生产，之后再返销美国市场形成的。根据中国机电产品进出口商会的数据，50%以上的中国对美货物贸易顺差来自美国品牌商品的出货量。据统计，在以商品附加值为基础来计算的美国全球贸易赤字中，仅有16.4%来自中国。

“美国的做法显得我行我素。”埃及艾因夏姆斯大学教授纳赛尔对本报记者表示，特朗普作为美国总统固然有维护本国贸易利益的权利，但美国同时是世界贸易组织成员，需要按照世贸规则承担相应的国际义务，充分估计到自身行为产生的国际连锁反应。事实上，尽管美国政府还未开打贸易战，但相关国家已经受到“连带伤害”。比如，埃及是钢铁进口大国，进口价格很大程度上取决于国际期货市场的走势，前些天美国对中国钢铁产品征收高额反倾销税已开始助推相关价格上浮，这无疑将增加埃及的负担。

纳赛尔结合埃中经贸关系指出，埃中两国原本存在较大顺差，但双方通过持续沟通，增加中国对鲜橙、大理石等埃及优势产品的进口，中国来埃及旅游人数增加，有效改善了贸易不平衡状况。中美经济互补性更强，按理说中国可进口的美国产品更多，比如高科技领域对减少顺差再合适不过，可美国一直不愿放宽对华出口限制。

“在美国经济持续复苏的关键时刻，进一步加强与中国合作至关重要”

英国伦敦政治经济学院经济史系教授、英国皇家史学会院士邓钢表示，美中贸易发展近些年来总体顺利，这既是美国的福祉，也是中国的福祉。考虑到美国的经济体量，中国对美国的贸易顺差对美国而言并非是伤及其经济根本的。美国对中国挑起贸易战，更多是出自特朗普总统的政治考量。特朗普寻求支持和连任，要通过制裁中国给支持者做出维护“美国至上”的姿态，然而却在客观上给世界经济的稳定发展造成了影响。

徐辰表示，中国刚刚结束的两会清晰地释放一个信号，即中国将会继续深化供给侧结构性改革，进一步扩大对外开放，实行高水平的贸易和投资便利化政策，大幅放宽市场准入。这些举措将为中国同包括美国在内的各国拓展经贸互利合作开辟更广阔的空间。眼下，美国经济也在持续复苏，这个关键时刻，进一步加强与中国合作至关重要。中美当务之急应携手推动五件大事：一是进一步加快中美双边投资协定谈判，二是进一步推动人民币在美国的使用，三是进一步加强在基础建设领域的合作，四是扩大双向市场开放，五是扩大中美省州合作。

哈萨克斯坦首任总统基金会世界经济与政治研究所国际问题专家鲁斯兰·伊兹莫夫对本报记者表示，美国领导人正在按照自己的意志走一条不符合逻辑的道路，这条道路不仅会对美国经济发展造成伤害，同时也将对美国的合作伙伴乃至全球经济产生严重冲击。为了实现“让美国再次伟大”的承诺，特朗普已经开始毫无顾忌地跨越各种合理规则的边界。

伊兹莫夫指出，中国始终严格遵守国际贸易准则和各种公认的游戏规则。中国呼吁所有合作伙伴共同抵制贸易保护主义，携手维护公认的合作准则，符合大多数国家的利益，得到了国际社会的广泛支持和拥护。中国不愿意卷入贸易战，但如果美国一意孤行，相信中国也必将采取有力的反制措施。“但无论如何，世界体量最大的两个经济体之间爆发贸易战只会造成两败俱伤，这是大家都不愿意看到的结果。”

（本报巴黎、布鲁塞尔、新德里、纽约、开罗、伦敦、阿拉木图3月26日电 记者葛文博、任彦、邹松、李晓宏、曲翔宇、强薇、周翰博）

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