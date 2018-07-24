吉林省委召开会议:长生疫苗案性质恶劣 严厉查处

原标题：省委召开常委会议
坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神
依法从严查处长生疫苗案件
全力保障人民群众切身利益
巴音朝鲁主持
23日，习近平总书记对长春长生生物科技有限责任公司违法违规生产疫苗作出重要指示，省委立即召开常委会议传达学习，研究贯彻落实工作。省委书记巴音朝鲁主持会议。
会议指出，习近平总书记的重要指示，充分体现了习近平同志为核心的党中央以人民为中心发展思想和保护人民群众利益的坚定决心、鲜明态度，为做好案件查处工作指明了方向、提供了根本遵循。我们要深刻领会、坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神和日前李克强总理批示要求，进一步增强做好长生疫苗案件查处工作的责任感和紧迫感，以最坚决的态度和有力的举措，全力做好案件查处工作，一查到底，坚决问责，全力保障群众切身利益和社会安全稳定大局。
会议强调，长春长生生物科技有限责任公司违法违规生产疫苗行为，性质恶劣，触目惊心，必须依法依规坚决严厉查处。省市两级成立工作组，在前阶段工作的基础上，全力配合国务院调查组和国家有关部门工作。要坚持高位统筹，强化属地责任，强化部门责任，全面落实案件查处及相关工作的领导责任、工作责任。要加快推进案件调查，尽快查清事实真相。公安部门要采取果断有力措施，依法依规对涉嫌违法犯罪人员进行控制，对违法犯罪证据进行固定保护。要严肃追责问责，对不法企业施以重拳、依法从严处理，对不法分子坚决尽快严惩，对监管失职渎职的坚决严厉问责。不论涉及到哪些企业、哪些人都要坚决严惩不贷、绝不姑息。要举一反三，对全省疫苗生产企业进行全流程、全链条彻查，全面排查高风险药品企业，坚决消除各种风险隐患，全力保障人民群众安全用药。要切实回应群众关切，及时公布调查进展。
来源：吉林日报
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