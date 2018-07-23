原标题：国产疫苗公司集体暴跌：370亿市值瞬间蒸发，长生生物却“躲过一劫”

长生生物今日早间紧急发布公告停牌，如果它没有停牌，370亿元这一数字必然会变得更大。

受疫苗行业的负面新闻的影响，今天（23日）A股开盘，疫苗板块集体大跌。长春高新（000661，SZ）、智飞生物（300122，SZ）、康泰生物（300601，SZ）、沃森生物（300142，SZ）四只个股跌停。

截至上午9点40分发稿，初步统计生物疫苗板块51只个股（除去已经停牌的3只），开盘市值已经蒸发逾370亿元。



不过，处于舆论风暴眼的长生生物（002680，SZ）在经历五连跌停之后，今日早间紧急发布公告停牌，由此暂时“躲过一劫”。如果它没有停牌，370亿元这一数字必然会变得更大。

▲在23日早间位于跌幅榜前列的多位医药类个股

略显尴尬的是，食品安全概念股早盘逆市走强，天瑞仪器（300165，SZ）更是直封涨停。

中国平安的研究报告认为，周末来自疫苗行业的负面新闻大概率会冲击生物医药行业。从早间的盘面看，生物医药板块翻红个股寥寥无几。

疫苗黑天鹅引发公众焦虑

舆论要求一查到底

7月15日午后，每日经济新闻独家报道了长生生物发布紧急通知，要求各省份推广团队立即通知辖区内的区县疾控机构及接种单位，立即停止使用该公司的狂犬疫苗，立即就地封存该公司狂犬疫苗的消息。

▲每经记者 彭斐 摄

随后，国家药品监督管理局通过飞行检查发现长春长生生物冻干人用狂犬病疫苗生产存在记录造假等严重违反《药品生产质量管理规范》的行为，责令长春长生停止生产狂犬疫苗。与此同时，监管部门收回长生生物子公司长春长生相关《药品GMP证书》。长生生物也发布信息称，对有效期内所有批次狂犬病疫苗召回。

由此，长生生物引发的疫苗黑天鹅正式爆发。

长生生物7月19日晚公告称，长生生物2017年25万支“吸附无细胞百白破联合疫苗”（简称“百白破”）检验不符合规定，而这25万支疫苗几乎已经全部销售到山东，库存中仅剩186支。随后，深交所发函对长生生物百白破车间停产、披露不及时等信息表示关注，并要求后者作出说明。这则公告引发了舆论对于长生生物背后究竟还藏有多少秘密、至今这些疫苗何在、是零星个案还是行业问题的疑问。

随着事件挖掘的深入，某自媒体发布的《疫苗之王》一文，将舆论焦点从长生生物单一的疫苗事件引向了对整个疫苗行业的焦虑，文中除了长生生物，还涉及康泰生物、长春高新等多家制药企业。

7月21日晚间，每日经济新闻发布《疫苗之王火爆朋友圈，牵出隐秘富豪发迹史》一文，进一步揭示了《疫苗之王》中提及的资本大佬杜伟民的发家史。7月21日晚间，据证券时报报道，康泰生物董秘回应称，公司与长生生物无业务关联。

7月22日晚间，李克强总理就疫苗事件作出批示，此次疫苗事件突破人的道德底线，必须给全国人民一个明明白白的交代。当日晚间，人民日报发文表示，该事件需要一查到底，才能纾解疫苗焦虑。

7月23日，新华社发文批疫苗企业严重违规，表示要加大处罚力度，让违法者倾家荡产。

券商周末紧急开会却遭痛批

基金235亿元重仓疫苗股踩雷

随着舆论发酵，对单一问题疫苗的声讨演变成对整个疫苗产业安全性的质疑，由长生生物引发的疫苗黑天鹅不可避免地对资本市场产生了重大影响。

自7月16日以来，长生生物连续五个交易日跌停，市值蒸发近百亿，有券商、基金对长生生物下调评级。

川财证券于7月19日发布研报表示，基于审慎原则，下调长生生物评级至“减持”。据证券时报报道，截至7月18日，有7家基金公司对长生生物进行估值下调。博时、易方达和九泰基金将其估值下调为14.5元，下调幅度相当于5个跌停；招商、广发、泰达宏利、招商和安信基金把长生生物估值调整为16.11元，下调幅度相当于4个跌停。

据新浪财经，随着疫苗事件进一步发酵，券商的医药分析团队也无法保持沉默。西南证券、太平洋的医药团队均计划在周日举行电话会议。

其中西南证券的电话会议以“以正视听”为主题，据新浪财经消息，该电话会议受到了西南证券分析师陈铁林力挺，其表示对国内疫苗产业充满信心。

▲图片来源：新浪财经

但并非所有分析师都对西南证券“以正视听”的电话会议表示认同。通信行业分析师徐力在其微信公众号发文称，请疫苗分析师闭嘴。

随后，7月22日午间，太平洋证券对当天早上电话会议发布致歉声明，对造成的误解和困扰，深表歉意。西南证券医药团队也表示，因专家临时出差，暂取消当晚电话会议。

另据新浪财经报道，此前重仓康泰生物等多只生物医药股票的富国基金旗下基金经理于洋，为国产疫苗站台。于洋称，对事件很无语，网络时代很少有人能独立思考。于洋表示，要对国产疫苗多点信心。但是目前，这条为疫苗站台的朋友圈信息已被删除。

基金经理于洋为疫苗站台的背后，是多只基金重仓持有疫苗类上市公司和不少分析师在长生生物上的“踩雷”。

根据Wind对基金已公布的二季度数据梳理显示，截至7月20日，785只基金产品持有36只生物疫苗概念个股，持有市值达235亿元。基金持股比例超个股1%的有17家，其中基金持仓比例最高的两家就是康泰生物、长春高新，分别达24%、21%。

Wind数据显示，已披露二季报的基金中，共有33家基金公司持有康泰生物，其中富国基金16只产品、中欧基金8只产品持股占流通股数分别达10.22%、6.57%。

已披露二季报的基金中，共有66只基金公司持有长春高新，其中嘉实基金12只产品及国泰基金9只产品分别持有流通股数的2.54%、2.06%。

每经小编注意到，根据基金二季报的公布情况，已有至少两只基金新进持仓长生生物。

而据Wind数据显示，截至一季度末，共有9家公司旗下的11只基金持股长生生物。其中，持股最多的为富国天瑞强势精选。该基金持有长生生物862万股，占净值比4.38%，位列基金前十大持股的第五位。

考虑到基金二季度报告已披露完毕，这也意味着，一季度持仓长生生物的基金，或已全部成功出逃。

据经济观察网报道，今年以来，方正证券分析师周小刚多次对长生生物给出强烈推荐的评级，此外，中泰证券分析师江琦、东北证券崔洁铭给出买入的评级。周小刚曾在在5月份的研报中将长生生物的目标价调高至31元，并表示2018年狂犬疫苗预计增长15%-25%，今年净利润有望达10亿元，“性价比依然突出，当前时点继续强烈推荐！”。

黑天鹅袭来

177万股东一夜难眠

自长生生物疫苗造假被曝光，截至7月20日其市值蒸发近百亿，2万名股东在此次疫苗黑天鹅中苦不堪言。

据Wind数据显示，涉及生物疫苗的A股上市公司共有54家，除开停牌的上海莱士，股东人数共有175万人。

54家生物疫苗概念个股，共有16只个股今年涨幅超过10%，其中康泰生物今年的涨幅超100%，位列概念股涨幅榜首位。

从盈利能力上来看，54只生物疫苗概念股中仅有健康元、天坛生物2017年的净利润超过10亿元，其中净利润超过3亿的共有17只。不过从毛利率上来看，有35家生物疫苗上市公司2017年销售毛利率超过50%，占比超六成。

但从医药企业重要的研发指标来看，生物疫苗概念个股中2017年研发支出占比超过营收10%的数量仅为10家。除了沃森生物以外，其他9家研发支出占营收的比例均不超过20%。（本文仅供参考，不构成投资建议，据此操作风险自担）

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责任编辑：柳龙龙