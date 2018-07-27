湖北食药监:武汉生物问题疫苗因分装设备短时故障

原标题：湖北食药监：武汉生物疫苗效价不合格，因分装设备短时间故障导致

新京报快讯（记者戴轩 何强） 湖北省食品药品监督管理局官方网站近日发布公告，对武汉生物制品研究所有限公司效价不合格疫苗的原因及流向、处置等问题作出回答。

问：武汉生物制品研究所有限公司（以下简称武生所）生产的201607050-2批次疫苗效价不合格的原因是什么？

答：经现场检查发现，造成涉事批次疫苗效价低于国家标准规定的主要原因是：分装设备短时间故障导致待分装产品混悬液的不均匀所致。

问：武生所生产的201607050-2批次效价不合格疫苗流向了哪里？如何处置的？

答：武生所2016年生产的201607050-2批次效价不合格疫苗共计400520支，分别销往重庆市和河北省疾病预防控制中心。未使用的疫苗全部封存并由涉事企业召回，于2018年5月4日在武汉市食品药品监管局的监督下进行了销毁。2018年2月，原国家卫生计生委和原国家食品药品监管总局已部署安排河北省、重庆市接种过上述不合格批次百白破疫苗的儿童开展补种工作。

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责任编辑：余鹏飞