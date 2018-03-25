鹿心社履新广西调研首站在百色:缅怀邓小平等伟绩

原标题： 鹿心社书记履新广西调研首站选在这，称“上了一堂震撼人心的生动党课！”

百色集革命老区、少数民族地区、边境地区、大石山区、贫困地区于一体，在广西有特殊的代表性。3月24日至25日，自治区党委书记鹿心社履新后不久，就专程来到百色市，深切缅怀邓小平同志等老一辈革命家的丰功伟绩，实地察看脱贫攻坚进展情况和贫困群众生活状况。他强调，全区上下要以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，认真贯彻落实习近平总书记对广西工作的重要指示精神，大力弘扬“百折不挠、实事求是、依靠群众、团结奋斗”的百色起义精神，同心协力、扑下身子、撸起袖子，扎实推进脱贫攻坚等富民兴桂各项工作，决不让一个群众在全面小康路上掉队，不辜负党中央和总书记的关怀和厚爱，不辜负全区各族人民的信任和重托，以优异成绩迎接改革开放40周年和自治区成立60周年。

鹿心社怀着无比崇敬的心情瞻仰了纪念碑，向革命先烈敬献花篮。 广西日报 图

春分刚过，万木葱茏，耸立在苍松翠柏中的百色起义纪念碑庄严而神圣。鹿心社怀着无比崇敬的心情瞻仰了纪念碑，向革命先烈敬献花篮，并参观了红七军军部旧址、百色起义纪念馆。来自百色市第一小学的“红领巾讲解员”作了绘声绘色的全馆开场介绍，鹿心社带头鼓掌，称赞她“讲得很棒”。走进展厅，一件件珍贵实物、一幅幅历史照片、一个个鲜活的场景和真实的故事，静静诉说着先烈们英勇无畏的革命气概和矢志不渝的理想信念，生动再现了百色起义伟大艰苦的奋斗历程。鹿心社神情肃穆，认真聆听讲解，不时驻足凝视。

3月25日，自治区党委书记鹿心社瞻仰百色起义纪念碑，向革命先烈敬献花篮。这是他在仔细整理花篮缎带。

“今天我们接受了一次全面深刻的党性教育，经历了一场触及灵魂的精神洗礼，上了一堂震撼人心的生动党课，这将激励我们不忘初心、牢记使命，尽职尽责地把富民兴桂各项工作做得更好。”鹿心社深有感触地说，明年将迎来百色起义90周年和邓小平同志诞辰115周年，传承是最好的纪念，发展是最深的告慰。我们要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，结合新时代特点，大力弘扬弥足珍贵的百色起义精神，以百折不挠的精神为理想信念奋斗，以一往无前的姿态推动广西全面发展，以一心为民的情怀保障改善民生，以求真务实的作风确保工作落地生根，察实情、出实招，做实功、求实效，以优异成绩告慰历史、告慰先辈，不断带领壮乡人民创造更加幸福美好的生活。

百色市德保县是“十三五”深度贫困县。鹿心社翻山越岭，先后深入燕峒乡两个深度贫困村，走访慰问了陇沙村陇沙屯贫困户黄全跳、黄高行和巴龙村巴现屯已脱贫户黄国讨、许有宽。每到一户，鹿心社都要在屋里走一圈，揭开锅盖看吃得好不好，摸摸床铺看睡得暖不暖，详细询问群众家庭人口、产业帮扶、补助发放等具体情况。

“这个字是你签的吗？红手印是你按的吗？”拿起精准帮扶手册，鹿心社与贫困户、帮扶干部认真核算收入，问得很仔细。黄全跳患白内障，女儿长期在外务工，收入不稳定，两年来一直未与家人联系，工作人员却把这块收入也估算了进去。鹿心社敏锐地指出问题，严肃地说：“填报务必实事求是，细之又细、准之又准，确保数据精准，经得起历史和实践的检验。”

自治区党委书记鹿心社在百色市德保县燕峒乡，走访慰问贫困户，详细了解产业帮扶、补助发放等具体情况。

村民黄国讨一家，过去靠打零工为生，自从种植7亩烤烟后，年人均收入超过7400元，已于去年脱贫。远远看到鹿心社走来，黄国讨热情地把客人迎进自家整洁明亮的楼房，充满自信地说：“现在家里还是水泥地，等我再干几年，就能铺上地板砖了。”“看到你精神头很足、很乐观，我很高兴。”鹿心社勉励道，“等你挣更多钱，把房子重新装修好了，日子过得更好了，我们再来看你。”

能否稳定脱贫，产业覆盖是关键。鹿心社考察了广西百乐德柑橘产业核心示范区，听取利用土地流转、土地入股分红、飞地产业、吸纳劳力、规范化产业发展等模式助力脱贫的情况介绍，了解基层脱贫攻坚工作的难点所在。“到2020年全县实现脱贫，你们有把握做到吗？”鹿心社关切地问。“能做到，我们有信心、有决心、有恒心！”县里负责同志朗声答道。鹿心社立刻补上一句：“还得有办法。”他表示，产业扶贫靠各家各户单打独斗是不行的，要因地制宜、找准产业，大力引进有技术、有实力的现代化龙头企业，积极培育农民专业合作社，发展适度规模经营，达到企业与贫困群众的互利共赢。

鹿心社强调——

打好精准脱贫攻坚战，是以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策部署，也是全面建成小康社会必须打赢打好的硬仗。这些年广西脱贫攻坚取得显著成效，但也要看到，全区还有246万贫困人口，有20个深度贫困县、30个深度贫困乡镇和1490个深度贫困村，脱贫攻坚任务仍很艰巨。做好脱贫工作，核心是精准，关键在落实，确保可持续。全区各级党委、政府和广大领导干部一定要强化责任意识，坚决兑现承诺，特别是贫困地区党政主要负责同志要把脱贫攻坚作为首要政治任务，不能有丝毫麻痹和松懈。要聚焦重点区域、重点人群，集中力量攻坚拔寨，并把脱贫攻坚同实施乡村振兴战略有机结合起来，促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。要坚持因村因户因人精准施策，想方设法提高群众脱贫的内生动力。要进一步转变工作作风，力戒脱贫攻坚工作中的形式主义、官僚主义、弄虚作假等现象，严守底线红线，使宝贵的扶贫资金真正用到贫困群众身上。

孙大伟、王可、彭晓春陪同调研。

来源：广西日报客户端

责任编辑：张岩