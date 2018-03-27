人民日报:美贸易保护做法带有明显“破坏者”性质

原标题：有悖于国际规则与时代格格不入（钟声）

作为国际贸易规则曾经的主要缔造者之一，美国如今的做法带有明显的“破坏者”性质，为世界埋下失序的隐患，这是国际舆论普遍感到失望和忧虑的原因

最近，美国政府频繁挥舞贸易保护主义大棒，不断威胁提高进口商品关税，强词夺理地要求他国按其意图行事。按照美国总统特朗普的逻辑，美国这个世界头号大国是自由贸易的“受害者”，在全球贸易体系中“遭受了不公平待遇”。美方以为打出这样一个幌子，自己就算是站到“道德高地”上了。但现实的景象是，面对美国政府的借口和蛮横做法，国际舆论批驳之声此起彼伏。

“任何强加关税的做法，如果没有事先经过世界贸易组织，必然会招致北京乃至美国业界的批评。”“即使世贸组织规则允许征收高额关税，不将有关争议提交世贸组织在程序上也是颠倒的。”这是特朗普签署总统备忘录、要求根据301调查对从中国进口的商品大规模征收关税前后，美国《华尔街日报》报道所持的看法。“贸易争端最终要依靠规则，要在世界贸易组织框架内解决。”德国《商报》亦发出如此呼吁。

美国不合时宜地扯起贸易保护主义大旗，却发现旗下只有自己孤独的身影。即使是美国的传统盟友，在贸易争端问题上也没有站在美国身旁。在美国宣布根据232调查对进口钢铁和铝产品加征关税后，欧洲理事会斥其以“国家安全”为理由站不住脚。在近日举行的世贸组织货物贸易理事会会议上，欧盟、日本、韩国、澳大利亚等成员代表均警告美国，设置贸易壁垒对以规则为基础的多边贸易体制构成威胁。英国国际贸易大臣利亚姆·福克斯更是对媒体明确表示：“英国是世界贸易组织的坚定拥护者，英国站在国际贸易体系一边，即站在规则一边。”这些国家的明确态度，无疑是对美国的迎面痛击。

美国发起所谓301调查和232调查，依据的是其国内诞生于冷战时期的贸易法，显示的是其身兼“警察”“检察官”“法官”等多重角色所必然带来的不公正。在世贸组织成立20多年且有成熟的争端解决机制情况下，这种选择绕开世贸组织的鲁莽单干，既有悖于国际规则，又与时代格格不入，为世界所不齿。

更为关键的是，美国大搞贸易壁垒的借口本身就缺乏事实依据。以钢铁产业为例，数据显示，2011年至2017年，美国国内钢铁产量仅下降2.6%，2009年以来钢铁行业就业人数增加了数千人。影响“国家安全”的理由显然更是不成立的。美国的目的，无非是通过提高关税赤裸裸地对本国产业进行保护。这是对公平贸易规则的践踏。

美国政府对贸易战的狂热和盲目自信，体现出对国际贸易规则合则用、不合则弃的蛮横。在贸易问题上，美国当前就像一头闯入瓷器店的公牛，肆意践踏规则，不惜破坏现有全球贸易体系。正是因为美国的刻意阻挠，世贸组织上诉机构新成员迟迟无法得到任命，严重削弱该机制的有效性。人们越来越发现，美国所要的公平贸易，实质就是美国得利而对其他国家不必公平。但在经济全球化深入人心的21世纪，美国的做法是不得人心的。

没有规则，即没有秩序。作为国际贸易规则曾经的主要缔造者之一，美国如今的做法带有明显的“破坏者”性质，为世界埋下失序的隐患，这是国际舆论普遍感到失望和忧虑的原因。“21世纪国际贸易需要基于规则，而不是实力或强权。”正如世贸组织前总干事帕斯卡尔·拉米所指出的，基于规则的多边贸易体系也许需要一定的调整，但前提是必须首先巩固好这一体系。

经济全球化时代，违拗大势的保护主义行动充其量就是一种孤家寡人式的蛮横，压缩的其实只是自己的发展空间，增加的却是别人更多的选择机会。

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责任编辑：张岩