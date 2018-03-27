人民日报海外版：“美国优先”也要尊重他国

原标题：“美国优先”也要尊重他国

近日，美国特朗普政府擂响了对华贸易战的战鼓，如果任性妄为下去，将会把中美经贸关系和世界贸易体系拖入险境，美国也将为自己鲁莽而危险的举动付出代价。

一年多来，特朗普以“美国优先”的名义，在国内外四处出击，不仅搅得国内天翻地覆，在国际上也是火药味十足，屡屡调整对外政策，包括退出跨太平洋伙伴关系协定、巴黎气候变化协定、联合国教科文组织、《移民问题全球契约》制订进程等等。特别是在贸易政策上，特朗普政府不断采取保护主义措施，频频向众多国家施压，试图靠高压手段攫取经贸利益。

从本国利益出发制定和推行外交政策，这是每一个主权国家都会做的事。但真理多走一步就变成了谬误。只强调本国利益，不顾及与他国的共同利益，把自身利益与他国利益视为零和游戏，让本国利益凌驾于他国利益和国际社会的共同利益之上，强行推进本国利益，一心要成为地缘政治和经贸博弈的唯一赢家、最大赢家，这就成了霸道、霸权和强权。

以一己之私推进“美国优先”，表面上美国可能获得一些短期的、局部的好处，比如可以从盟友那里“薅羊毛”，从贸易伙伴那里换取一些让步，但从战略和长远角度看，却有损于美国自身利益，包括实际经贸利益、国际形象以及世界地位。

美方对气候变化等重大国际议程以及世贸组织规则等重要国际规则，采取“合则用，不合则弃”的投机做法。包括美国在内的很多国家的观察家都指出，由于这种自私自利、一意孤行的做派，美国在国际社会的领导力、影响力遭受了极大损失，特朗普政府的反全球化和单边主义政策加大了美国全球影响力的下降速度。特朗普寄希望于靠“美国优先”政策，“让美国再次伟大”，但很可能事与愿违。

本世纪初，新保守主义的主张和行动使美国在中东和阿富汗陷入了泥潭十多年。如今，特朗普身边一些“谋士”们在经贸和安全领域“喊打喊杀”的气势，也很有可能让美国陷入新的困境。与本世纪初相比，国际形势发生了深刻变化，多极化趋势有了新的发展，以中国为代表的新兴经济体和发展中国家群体性崛起，美国对世界颐指气使的效果大打折扣。

不论国家之间有多少矛盾分歧，以对话与合作方式来处理依然是主流声音和主张。合作共赢理念得到越来越多的国家赞赏和支持，已成为不可阻挡的历史潮流。不论特朗普政府挑起对华贸易战的初衷是希望攫取具体的经贸利益，还是幻想遏制中国科技、经贸竞争力，抑或迟滞中国崛起的进程，都是逆历史潮流而动，注定不可能得逞。美方的所作所为只会让世人产生对美国的“信任危机”，美国会成为国际社会的麻烦制造者和不负责任者。

合则两利，斗则俱伤。如果在“美国优先”中加入尊重、对话与合作的成分，那么美方就会与他国找到共同语言和共同利益，美国与国际社会的互动就不会是一种你输我赢的零和游戏。美方以“美国优先”的信条发起对华贸易战，把中国视为“战略竞争者”，这是中方不愿看到的，但也不会惧怕，一定会毫不犹豫地应战。

同样，美方如果愿意客观、理性地对待与中方的一些分歧，中方也乐意心平气和地与美方坐下来，通过建设性对话和协商妥善解决有关问题，这符合双方的共同利益，也对整个世界有好处。（作者为国际问题专家）

《 人民日报海外版 》（ 2018年03月27日 第 01 版）

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责任编辑：张岩