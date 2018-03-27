关于贸易战 中国人和美国人都要了解这8个事实

原标题： 关于贸易战，中国人和美国人都要了解的8个事实

这几天，中美贸易战话题刷爆朋友圈。中美贸易战似乎一触即发，全球市场人心惶惶，不少国家的股市已进入暴跌状态。

然而民众对于“中美贸易战”似乎还没有清醒的认识，有的高喊要全面开战，打经济战，打政治战，有的希望中国政府隐忍不发，顺应美国，避免遭遇更大的损失。这场贸易战的真相是怎样？中国会怎么应对？关于中美贸易战，这8项事实应该弄明白：

1。中美贸易战是美国主动挑起、强加于中国的

美国总统特朗普3月22日签署总统备忘录，将对中国进口的商品大规模征收关税，并限制中国企业对美投资并购。这次中美争端，不是中国挑起的，不是中国愿意的，是美国特朗普政府不惜破坏国际规则，强行加到中国身上的。

美国单方面、主动挑起中美贸易战，有人认为是服务于选举需要，有人认为是遏制中国的谋略，动机众说纷纭。但有一点是清楚的：中国无处可退。幻想着绥靖就能换来“和平”，只能是自欺欺人。在利益面前，商人的欲壑永远是无法填满的。

2。中方做好了充分的准备，奉陪到底决非一句空话

从外交部、大使馆，再到商务部的反应和应对，不难看出中方对此贸易战已经做足了功课，从外交到经济，甚至到政治到军事，无论美方采取怎样的举措，中方都准备了相应的预案。

我们对美方打贸易战将奉陪到底决非一句空话，而是有大量实实在在能力的支持。23日，中国商务部公布反制清单，拟对自美进口部分产品加征关税，涉及美对华约30亿美元出口。中国正在研究第二批、第三批清单，比如飞机、芯片领域。

3。挑起贸易战背后是美国对于中国崛起的恐惧

美国之所以费尽心思地针对中国，其目的很明确，就是要限制和打压这个正在崛起的国家—这符合美国作为守成大国的心理，也是其在战争选项之外，必然会选取的手段。

中国通过非战争的方式与守成国家进行磨合，是国际秩序进行调整的一个相对理性的方式，也是一个后发国家必然要经历的过程。我们需要做好这个心理准备。

4。美国拉拢盟友联合向中国施压是一厢情愿

为拉拢盟友一起施压中国，特朗普在当地时间22日批准修正条款，宣布在5月1日前，暂停对澳大利亚、加拿大、欧盟和韩国的进口钢铁产品和铝产品征收高关税。

然而，德国《世界报》等媒体已警告，欧盟如果此次在贸易上向美国“示弱”，特朗普很可能在今后变本加厉，拿欧盟“单独开刀”，到时候欧盟各国只能“吃不了，兜着走”。

可以说，世界多数国家对美国的战略信任度很低，与中国又大都有良好的贸易关系，为了本国利益的最大化，它们决不会给美国当棋子、当枪使，主动关上与中国做生意的大门。换句话说，美国已无领导世界共同遏制中国的号召力，它也欠缺与中国打一场大规模贸易战的统筹力和操控力。

5。美国发起贸易战不仅仅针对中国，是对国际贸易规则的公然践踏

早在3月8号下午，特朗普其实就已经签署了一项法令，除了墨西哥和加拿大被暂时豁免外，对来自所有国家的钢铁和铝制品都征收进口关税。

美国本次主动扣动针对全球的关税计划扳机，可以说是对国际贸易规则的一次公然践踏，是主动损害其自身形象和信誉的自残之举，从短期内或许于商业经济有利，但从长远来看，则是美利坚帝国继续陨落的标志。总想着仗着美军的强势，把世界财富往美国聚拢，这种模式注定难以持久。

6。美国贸易战害人终害己，必将付出巨大代价

不少美国媒体分析称，对华贸易战将会导致美国消费者的生活成本增高。日常开销花费比例更大的低收入家庭将受到更大影响。美国大企业也将因贸易战受损巨大。中国后续的反击政策将给这些跨国公司造成沉重打击。

分析人士普遍认为，中国实施反制措施之后，美国的制造业产值和就业、进出口贸易都会随着贸易战激化而进一步受损。有澳大利亚学者模拟发现，如果所有国家都展开报复，美国GDP将下降5.2个百分点，损失高达9332亿美元；如果中国不再资助美国的预算赤字，美国的经济地震将更剧烈。特朗普以为“贸易战是好事”，结果只会适得其反。

7。打贸易战，已让美国站到全世界的对立面

若特朗普政府执意开打贸易战，国际社会都将为这场“战争”进行买单。华盛顿智库布鲁金斯学会的研究显示，如果美国挑起全球小型贸易战，即关税增加10%，则大多数经济体国内生产总值将减少1%至4.5%；如果全球爆发严重贸易战，即关税增加40%，则全球经济将重现“大萧条”。

在美国决定对进口钢铝产品征收高关税后，欧盟、德国、法国、日本、土耳其等国均批评这一行径，并考虑采取反制行动，就连“暂免”征税的墨西哥和加拿大也表示会“居安思危”，做“两手准备”。

8。团结一心，胜利终将属于中国

针对美方发起的“贸易战”，中方会根据美方的动作，有针对性地进行反击，并且最终都会严格地按照国际法的相关规定进行操作，对美方的行为，也将积极地推动国际法律诉讼，用法律来维护中国的国家利益。这将是中方理性反击的底线所在。

当然，若确实美方疯狂到了超越理性，选择毁灭性的行为，那中国一定会有自己的应对，也必然能够应对。大规模的贸易战会同时伤及中美经济，但也会逼迫中国经济朝着更有利于释放本国潜力的方向转型。中国没有理由在美国的挑衅面前惧战。

到那时，请大家选择同仇敌忾，支持中国政府，这场战争非我所愿，躲不了，逃不掉。只要我们团结一心、众志成城，胜利终将属于中国！

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责任编辑：初晓慧