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李稻葵：贸易战像球赛 打不赢的人才想把事搅黄

李稻葵：贸易战像球赛 打不赢的人才想把事搅黄
2018年03月24日 21:16 每日经济新闻
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　　原标题：每经记者专访清华大学教授李稻葵：“贸易战”如同球赛 打不赢的人才想把事情搅黄

李稻葵 图片来自中国发展高层论坛李稻葵 图片来自中国发展高层论坛

　　每经记者 胡杨 陈玉静 边万莉

　　3月24日，由国务院发展研究中心主办的中国发展高层论坛在北京举行，此届论坛主题为“新时代的中国”。在“2050的中国和世界”的分论坛中，央行货币政策委员会原委员、清华大学经济管理学院教授李稻葵就中美贸易摩擦接受《每日经济新闻》记者专访时表示，贸易在双方的经济发展和运行过程中的意义已经远远不如五年前。他以球赛类比此次贸易摩擦事件，他认为如果是大牌球星，最大的目的是希望球赛能够举办下去，而打不赢的人就会把事情搅黄。

　　北京时间23日凌晨，美国总统特朗普签署总统备忘录，将对从中国进口的商品大规模加征关税，并限制中国企业对美投资并购。特朗普在白宫签字前对媒体说，涉及征税的中国商品规模可达600亿美元。中国商务部随后发布了针对美国进口钢铁和铝产品232措施的中止减让产品清单并征求公众意见，拟对自美进口部分产品加征关税，以平衡因美国对进口钢铁和铝产品加征关税给中方利益造成的损失。

　　在中美贸易摩擦升温的背景下，关于中美贸易的问题成为中国发展高层论坛的一个焦点。对此，李稻葵在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，目前是局部的“小战斗”，不会是一个大规模的“战争”，也没有人跟风，就目前双方的贸易情况来看，缩小逆差是很难的，因为逆差和顺差从根本上来说还是取决于经济结构，如果美国不从中国进口，就要从其他地方进口，补贴自己的消费，这是问题的根本。李稻葵对《每日经济新闻》记者进一步表示，加上最近减税，居民的消费还会被刺激起来，所以如果纯粹是要减少美国贸易的平衡的话，是不可能的，但中美之间的贸易还是可以做点文章，比如说双方可以谈一些协定协议。

　　李稻葵以球赛类比此次贸易摩擦事件，他认为如果是大牌球星，最大的目的是希望球赛能够举办下去，而打不赢的人就会把事情搅黄，但同时也要看到这种行为不一定能做得长久。

　　谈及影响，李稻葵对《每日经济新闻》记者分析称，如果贸易冲突升级，那么日本、韩国这些国家的损失可能比中国更大。因为他们的产品和美国的产品的可替代性更强。另外，中国的一些贸易顺差是替这些国家背的。如果中国对美国贸易下降，就意味着中国从日本、韩国进口的原材料就会下降，对他们这种更依赖于外贸的国家影响挺大。

　　在当天的演讲中，李稻葵还提出，中国现在的任务，就是一方面要告诉外界，中国打贸易战打得起，同时也要讲，我们坚定地维护多边贸易体制。站在一个更高的姿态，向相关各方讲清楚道理，我们愿意在WTO的框架下解决这些矛盾这些问题。

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责任编辑：桂强

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