中美“贸易战”第二天 楼继伟库克等大佬说了啥

原标题：“贸易战”第二天，楼继伟、库克…多位大佬在钓鱼台发声！信息量太大

北京时间3月23日，特朗普在白宫正式签署对华贸易备忘录。7小时后，中国宣布反制措施。一场贸易战火点燃，世界经济猝然站在了乱局边缘。

而就在“贸易战”开火第二天（3月24日），恰逢一场重量级会议——中国发展高层论坛，在中国北京钓鱼台国宾馆召开，世界重量级嘉宾纷纷列席，也就美国挑起贸易争端，展开巅峰对话。每日经济新闻（微信号：nbdnews）记者来到现场为您报道。

▲中国发展高层论坛供图

面对美国这一鲁莽举动，各国专家学者是怎么看待的？记者注意到，各方面专家不仅“力挺”中国的正当合理权利和诉求，还踊跃献计献策，提出了不少切实可行的应对方案。

林毅夫：美对华逆差不是中国造成的

美国特朗普政府心心念念的所谓“对华贸易逆差”问题，到底起源是什么？记者注意到，在本次论坛现场，这一问题引起了不小的讨论。

“在座所有的教授都知道，美国这种巨大的贸易逆差并不是由中国造成的，而是由于对这个问题缺乏认识。”在上午的一场分论坛期间，世界银行前首席经济学家林毅夫的一句发言，引起了全场热烈共鸣。“我们在座这么多教授，如果你们能够做得比我们更好，让美国人相信他必须要面对世界的现实，我们当然希望你去这么做。”

▲林毅夫（中国发展高层论坛供图）

耶鲁大学高级研究员史蒂芬·罗奇认为，特朗普号称美国对华贸易逆差有5000亿美元之多，但真正的数字是3750亿美元，而且这是基于在中国的附加值计算出来的，实际情况比这个要低40%，可能只有2500亿。“这是个很大的问题，中国并没有很好地向全世界解释。中国应该把事实，以及中国在全球贸易和价值链中扮演的角色更好地解释给全世界听。”

而全国社会保障基金理事会理事长楼继伟对于这个问题的论述则更加深刻，他指出，美国比较关注的贸易逆差问题，哪怕不发生在中美之间，也会发生在美国和其他国家之间。“因为美元是世界性货币，就必然要出现财政赤字，经常项下赤字（贸易逆差），进而带来经济的脆弱性，与别人发生冲突。”

“这个赤字来自于谁？因为中国的竞争力强，所以说就来自于中国，这个要跟美国讲清楚。”楼继伟这样表示。

库克：发动贸易战纯属徒劳

记者留意到，对特朗普挑动贸易战的“石破天惊”之举，不少外国专家学者和企业界人士在论坛上也坦率表达了困惑和不解。

“谈判里面不可控的部分，就是（特朗普）总统本人。”

——在一场分论坛上，著名的“中国通”、澳大利亚前总理陆克文这样“不客气”的评价特朗普涉及中美贸易的一些轻率举动给双边处理问题的影响。

“我们不知道他今天是否还记得昨天讲的话，……他是美国国内政治体制非常独特的一个产物，祝美国人好运；（特朗普）是其中不可控的变量。”

而此次峰会的外方主席，苹果公司CEO蒂姆·库克也在论坛上表示，发动贸易战纯属徒劳。“在过去十年，我们看到全球范围内越来越多的中产阶层正在崛起。与此同时，也有一些国家和人群退后了。我们不希望通过贸易战来解决贸易争端，贸易战最后的结果只会是徒劳，对话以及对贸易政策的交流才是我们应该做的。”

▲蒂姆·库克（中国发展高层论坛供图）

“大家通过合作可以把蛋糕做大，不是去争夺同一块蛋糕。”库克表示，对于中美来说，大家都已经从贸易中受益，但过程中可能出现了不平等，希望大家都能真正关注这些不平等的问题以及它们产生的原因，把精力放在这些问题上面。

楼继伟：打美国“痛点”

目前，美国特朗普当局已经吹响了“进攻号角”。中方应采取怎样的应对策略？这是所有人都非常感兴趣的话题。在此次峰会期间，不少专家也就此提出了自己的见解。

例如，楼继伟就在演讲中指出，面对当前形势，他建议中国有关方面在应对美国政府的一些不理性措施时，手段可以再“稳准狠”一些，从而促使对手能选择坐在谈判桌上。

▲楼继伟（中国发展高层论坛供图）

“我觉得中国给出的措施还没有打到美国的痛点……可以先打（美国）大豆，然后打（美国）汽车，然后打（美国）飞机，我们也不会让别人都占便宜。反正最后是大家来谈。特朗普是生意人，所以‘打一打’大家就可以一起谈了。”楼继伟这番发言过后，全场立刻响起热烈掌声。

楼继伟还指出，为应对随后可能到来的贸易领域相关谈判，我们应该在贸易政策上进行一定改进。目前，中国的贸易政策正在朝改革的大方向走，国民待遇和负面清单制度已经在多个自贸试验区进行试验，正推向全国。

据媒体报道，3月24日上午，中共中央政治局委员、国务院副总理、中财办主任、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国财政部长姆努钦通话。姆努钦向中方通报了美方公布301调查报告最新情况。刘鹤表示，美方近日公布301调查报告，违背国际贸易规则，不利于中方利益，不利于美方利益，不利于全球利益。中方已经做好准备，有实力捍卫国家利益，希望双方保持理性，共同努力，维护中美经贸关系总体稳定的大局。双方同意继续就此保持沟通。

▲劳伦斯·萨默斯（中国发展高层论坛供图）

而美国前财政部长劳伦斯·萨默斯表示，在出现贸易摩擦时，使用多边机制解决很重要：“比如说产能过剩，我觉得两国完全可以一起来磋商，来解决产能过剩的问题。当然还有一些问题，比如说外国投资方面，还有所谓‘技术偷窃’问题，这些问题完全是可以通过双边的问题来解决的。”

萨默斯还说，中美两国利益紧密相连，不可能一方利益受损，另一方高枕无忧。美国应该着眼于推进自身的经济发展，而不是只想着遏制他人的发展。中美两国发生贸易战是所有人都不乐于看到的。

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责任编辑：桂强