美官员称中方很难对美进行报复 外交部:夜郎自大

原标题；2018年3月23日外交部发言人华春莹主持例行记者会

问：美东时间今天早上，美国总统特朗普在白宫签署对中国输美产品征收关税的总统备忘录。您对此有何评论？

答：今天上午中国商务部发言人已经就此表明了中方立场。美方无视中方加强知识产权保护的事实，无视世贸组织规则，无视广大业界的呼声，一意孤行，这是典型的单边主义和贸易保护主义，中方坚决反对。美方此举不利于中国利益，不利于美方利益，不利于全球利益，开了一个非常恶劣的先例。任何情况下，中方都不会坐视自身合法权益受到损害，我们已经做好充分准备，坚决捍卫自身合法利益。

关于301调查，中方已经多次明确表明立场，中方不希望打贸易战，但绝不害怕贸易战，我们有信心、有能力应对任何挑战。希望美方慎重决策，不要把双边经贸关系拖入险境。

问：阿富汗问题塔什干高级别会议将于3月27日举行，中方将派哪位官员出席？中方对此次会议有何期待？

答：中方重视并支持乌兹别克斯坦主办阿富汗问题塔什干高级别会议，外交部副部长李保东将率团与会。

中方支持任何有利于推进阿和平重建和民族和解的努力，愿同国际社会一道，为阿富汗尽早实现和平稳定与发展继续提供支持和帮助，发挥建设性作用。

问：据报道，22日，美国总统特朗普在白宫签署对中国输美产品征收关税的总统备忘录。美国白宫国家贸易委员会主任纳瓦罗称，中国在美中贸易中的获益远高于美方，这意味着中方将很难作出对美进行报复的决定。你是否认同他的说法？

答：针对特朗普总统签署备忘录，基于301调查报告指令有关部门对中国采取限制措施，中国商务部发言人今天上午已经表明了中方立场。

你提到的美方有关人士的话显然是有些“夜郎自大”，错判了形势，也完全低估了中方捍卫自身合法利益的决心和能力，以及美方为其任性妄为必须付出的代价。

我们多次强调，中美经贸关系的本质是互利共赢的。一个很简单的例子是，美方通过大量进口源自中国的低成本劳动密集型产品，大大降低了美国消费者的消费成本，提升了“消费者剩余”，实际上是改善了美国消费者的福利，在宏观上也有利于美国抑制通货膨胀。因此，无论从微观层面还是宏观层面，美方都是大大受益的。美方执意推进301调查并公布所谓裁定，挑起贸易战，无疑将首先直接损害美国消费者、公司企业和金融市场的利益。大家看到，昨夜有关备忘录签署的消息一出，美三大股指立即全线下挫，这是金融市场对美方有关错误政策和行动投出的不信任票，也从一个侧面说明了国际社会对美方有关政策和举动的鲁莽和危险性的担忧。

至于中方是否会对美进行报复，中方的立场已经说得非常清楚，传递的信息也十分明确。来而不往非礼也。我们会奉陪到底。希望美方认真严肃对待中方立场，理性慎重决策，不要捡了芝麻丢了西瓜，既损人更害己。

问：中国曾承诺将尽快开放金融市场，这一承诺是否仍然有效？考虑到现在美方要对中国采取关税措施，中方是否会相应调整开放金融市场的时间？

答：今年是中国改革开放40周年。中国领导人在不同场合都多次强调，中国改革开放的大门既然打开了，就不会再关上。中方将继续根据中国自身发展需要和节奏推进改革开放的进程。希望美方对中方在改革开放，包括在金融市场开放方面所做努力和取得成绩持理性客观态度。

问：第一，尽管特朗普总统基于301调查报告签署相关备忘录，他仍然称将习近平主席视为朋友，那么中方是否仍把特朗普总统视为中国的朋友？第二，特朗普总统宣布约翰·博尔顿成为美国新的总统国家安全事务助理。博尔顿发表过一些针对对华政策和朝 鲜的强硬言论，还暗示要重新考虑一个中国政策。中国外交部对此有何评论？

答：关于第一个问题，元首外交对于两国关系发展具有重要战略引领作用。我们希望中美双方能够切实遵守两国达成的通过对话协商妥处分歧的共识，始终相互尊重、互利互惠、聚焦合作、妥处分歧。

关于你提到的美国国内人事方面的变动，这是美国内部事务，我们不便也不想发表评论。有一点是非常明确的，不管谁担任什么职务，中美关系的重要性是不言而喻的，不会有任何改变。中美两国相互尊重、聚焦合作、妥处分歧、互利共赢，符合中美两国共同利益，也是国际社会的共同期待。希望美方与中方相向而行，维护好中美关系健康稳定发展的势头，担负起中美作为世界上第二和第一大经济体和联合国安理会常任理事国应该担负的责任，为世界的稳定繁荣作出应有贡献。

至于你提到一个中国政策的问题，中方的立场十分明确，美方对此是十分清楚的。

问：据报道，3月22日，马尔代夫总统亚明宣布解除国家紧急状态。中方对此有何评论？

答：中方对马尔代夫解除国家紧急状态、恢复正常社会秩序表示欢迎。相信马政府、政党有智慧和能力通过对话协商妥善解决分歧，共同维护好马政治稳定与社会和谐。

问：日本外相河野太郎明天访问香港，中方对此有何期待？是否认为这会影响中日关系？

答：根据香港基本法，香港特区可在经济、贸易、金融等领域以“中国香港”的名义，单独同世界各国、各地区及有关国际组织保持和发展关系。中国中央政府欢迎世界各国在经贸、文化、旅游等领域同香港开展交流与合作。同时你也清楚，香港事务属于中国内政，我们反对任何外国干预香港事务。希望河野外相去香港有助于日本与香港特区开展经贸、文化、旅游等方面的交流合作。

问：美国决定对中国输美产品采取限制措施的同时，美国白宫声明称，中国通过参与并支持对美国公司进行网络攻击，获得包括商业机密在内的敏感信息。同时，通过限制外国公司知识产权许可等手段强迫美国公司向中国大规模转让技术。中方对此有何评论？

答：我注意到有关报道。美方必须明白一件事，那就是美国的确是当今世界创新强国，但这不等于创新和知识产权只能是美国一家的“专利”。

前几天我介绍过，世界知识产权组织去年底发布的《世界知识产权指标》报告显示，中国国家知识产权局受理的发明专利申请量超过130万件，超过了美国、日本、韩国以及欧洲专利局的总和。这份报告还指出，中国有望在未来3年内成为全球第一大国际专利申请国。中国正坚定实施创新驱动发展战略。大家都看到，中国在高铁、量子通讯、电子支付等领域都已处于世界领先水平。

中国的创新成就一不靠偷，二不靠抢，而是13亿多中国人民靠智慧和汗水奋斗出来的。我们希望美方对此有清醒认识。美方可以对中国的科技发展进步感到担心，但动辄无端指责，借题发挥，这不是作为世界第一大国应有的度量，也是中方不能接受的。

问：据澳大利亚和中国媒体报道，受中国在澳大利亚进行“政治渗透”等报道的影响，中澳关系有恶化趋势。很多中国留学生表示申请澳大利亚签证的时间和难度都大幅增加，甚至有中国媒体建议中国留学生目前不要去澳大利亚留学。中方是否了解有关情况？对此有何回应？

答：最近大家对于澳大利亚国内出现的一些围绕所谓“中国影响”或“渗透”的讨论比较多，有些观点的碰撞也比较尖锐。这个问题的根本还是反映出澳大利亚国内的一些人怎么看待中国的发展，怎么看待中澳双方是否可以相互尊重，互利共赢的问题，也反映出澳方有一些人不能摒弃零和博弈的思维，正确看待和处理与中国的关系。

至于你刚才提到有一些中国留学生近期赴澳大利亚签证出现了困难，中方教育主管部门已了解到有关情况。教育合作是中澳交流的一个重要部分，希望澳方妥善处理有关问题，为双方在包括教育等领域的交流合作创造良好氛围和条件。

问：如果中美爆发贸易战，这对中国推进其国内议程，包括降低金融风险、应对环境污染和减贫扶贫等将有何影响？

答：大家从中共十九大和刚刚胜利闭幕的两会可以看出来，中国政府已经明确了未来发展目标。我们会继续沿着我们确定的道路和目标坚定不移地走下去，步伐不会受到任何外部势力或事件影响。

问：中方是否担心博尔顿上任将对伊核协议产生影响？因为他对伊核协议曾有一些负面言论。

答：我们之前说过，伊朗核问题全面协议是多边主义的重要成果，也是通过政治外交手段解决国际安全热点问题的一个典范，有助于维护国际核不扩散体系。伊核协议也是经过联合国安理会正式核可的国际协议，希望各方能够继续认真履行。

问：中美双方是否仍就关税问题保持着沟通协商？

答：事实上，中美两国之间关于经贸等问题的沟通渠道一直是敞开的，双方在各个层级就经贸问题包括大家很关心的经贸摩擦问题保持着沟通。

美方无视中美经贸关系互利共赢的本质和中美两国通过对话协商妥处分歧的共识，罔顾各方理性声音，执意推进301调查并且公布所谓的裁定，这是典型单边贸易保护主义做法。我们对此强烈不满，坚决反对。

我们之前也多次讲过，中美作为世界第二大和第一大经济体，双方相互尊重、互利互惠、聚焦合作、妥处分歧，共同维护好两国经贸关系的健康稳定发展，对于维护世界经济的稳定和正常的国际贸易秩序是有利的，这也是国际社会的共同期待。

在这个问题上，任性妄为是错误和不负责任的。我们还是希望各方能够心平气和地坐下来，通过建设性对话和协商妥善解决有关问题，这符合双方的共同利益。当然如果美方一意孤行，中方一定会奉陪到底。我们会采取所有必要措施来维护我们的合法利益。到头来，直接受损害的首先是美国国内消费者和公司企业的利益。

希望你们NBC和其他美国媒体能够让更多的美国人民听到正义、理性的声音，推动你们的政府理性决策、慎重行事。

问：中国政府此前警告美方必须从贸易战的边缘悬崖勒马，中方是否有具体的“时间表”，美方必须在什么时间前悬崖勒马？中方将采取哪些反制措施？

答：中方对话协商的大门始终敞开，因为我们相信，中美作为世界第二、第一大经济体打贸易战，不符合双方利益，也不利于世界经济稳定。中美应本着对两国人民负责和对世界负责的态度妥善处理有关分歧。希望美方能理性看待当前局面，与中方通过谈判协商找到双赢的解决方案。但是，如美方一意孤行，我们也已做好充分准备，将采取所有必要措施维护自身合法利益。

问：越南国家石油公司（PetroVietnam）已要求西班牙国家石油公司（Repsol）停止在南海的一个项目。中方是否曾向越方或直接向西班牙国家石油公司施压？

答：我不知道你的消息从何而来。我想强调的是，中方在南海有关问题上的立场是一贯、明确的。当前，南海形势正逐步降温趋缓，并不断呈现积极发展态势。我们希望与有关方面共同努力，维护好南海来之不易的良好局面，为地区和平与稳定作出积极贡献。

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责任编辑：桂强