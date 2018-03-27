中美贸易战中国不怕不躲 这些“大招”还在后面

来源：央广新闻

原标题：中美贸易战，中国不怕不躲，这些“大招”还在后面！

3月22日，美国总统特朗普在白宫签署总统备忘录，依据“301调查”结果，将对从中国进口的商品大规模征收关税，并限制中国企业对美投资并购，涉及征税的中国商品规模可达600亿美元。对此，中国表示将“奉陪到底”，中国不怕打贸易战，而且我们手中还有不少好牌。

中国将打出什么底牌？

面对贸易战，中国表示将“奉陪到底”，底气何在？中国有巨大的市场、更强的承受损失的能力。

第一张底牌：限制进口美国商品

目前，中国是美国除北美地区外最大的出口市场，也是美增长最快的主要出口市场之一。据美国官方数据，2016年中国是美国农产品第二大出口市场；每个美国农民平均向中国出口农产品约1.2万美元。

在此情况下，限制进口美国农产品和高端制成品将是中国的一大“王牌”。

最新公布的清单第一部分共计120个税项，涉及美对华9.77亿美元出口，包括鲜水果、干果及坚果制品、葡萄酒、花旗参、无缝钢管等产品，拟加征15%的关税。第二部分共计8个税项，涉及美对华19.92亿美元出口，包括猪肉及制品、回收铝等产品，拟加征25%的关税。

第二张底牌：削减对美国出口

美国现为中国最大出口市场。各种性价比高的“中国制造”给普通民众特别是中低收入者带来了不小实惠。据美中贸易全国委员会数据，2015年，对华贸易平均为每个美国家庭每年节省850美元。

专家表示，中国反击的目的是让美国意识到贸易战不可取，中美经贸合作唯有相向而行，回到正确轨道，才能惠及两国和世界。

中国不怕贸易战

“中国不愿意打贸易战，贸易战没有赢家。但中国也不怕贸易战。”3月25日，中国商务部部长钟山应约会见美国鲍尔森基金会主席、前财长鲍尔森时说。

“美中关系是本世纪最重要的双边关系，美中合作才能推动全球经济增长。”鲍尔森说，如果双方在经贸领域出现问题，在其他领域只会更加麻烦。

许多业内人士一致认为，经贸关系是中美关系的压舱石和推进器。如果两国在经贸领域保持合作的态势，对两国和世界各国人民都将带来福祉。

商务部副部长王受文25日在中国发展高层论坛2018年年会上表示：

中美贸易关系是互利双赢的关系，中美建交到今天，两国贸易已增长230多倍，这为增加美国就业、降低美国通货膨胀以及美国寻找海外市场都起到非常重要的作用。

在外界看来，相对于中美经贸关系的体量，出现一些贸易摩擦是难以避免的，关键在于如何处理摩擦和矛盾。让很多人不解的是，美国301调查放弃了世贸组织的共同规则，一意孤行选择了单边主义和贸易保护主义。

美国安利公司总裁德·狄维士在中国发展高层论坛2018年年会上接受采访时表示，

美国对中国采取的行为并不可取，令人失望。中美两国在某些经济领域或许存在不同意见，但两国经贸关系不该因此遭受重创，而应通过对话解决问题。中美贸易的重要性不容忽视，符合规范的公平自由贸易理应得到支持。

很多人认为，美国近来在贸易领域发起的多起调查带有明显针对性。王受文说，以美国对中国钢铁和铝产品进行的232调查为例，中国对美国出口钢铁产品占美国进口的比例不到3%，这么低的比例怎能对美国国家安全造成威胁呢？如果美国232调查是基于国家安全，为什么要对那么多国家进行豁免？而且豁免的目的是为了在其他谈判里获得更好的谈判地位。“我们认为，232调查违背世贸组织规则，不符合美国的利益，更不符合中国的利益。”

不少企业家和业内人士关心，针对美方咄咄逼人的举措，中方会不会采取相应行动？中美之间近期会不会爆发贸易战？

鲍尔森说，

美国工商界是支持美中关系发展的重要力量，不希望美中发生贸易战。不希望发生贸易战，也代表了广大企业界等市场的声音。

事实上，中国已多次表明“不愿打贸易战”的态度，因为“贸易战没有赢家”。

商务部部长钟山表示，

合作是中美两国唯一正确的选择。中美双向贸易和投资能达到今天的规模，证明两国对话合作是有效的。

当然，中方不希望打贸易战，但绝不害怕贸易战。“任何情况下，中方都不会坐视自身合法权益受到损害，我们已做好充分准备，坚决捍卫自身合法利益。”商务部新闻发言人的这一表述已经非常明确。

走到悬崖边的美方，若能及时勒马，中美经贸关系或能回到正轨。若美方执意在单边主义的歪路上走下去，中方也有信心、有能力应对任何挑战。

“来而不往非礼也。”瑞华会计师事务所管理合伙人张连起说，如果中美打贸易战，中国可以选择在大豆、玉米和猪肉等农产品领域集中精准有效反击。特朗普能够赢得大选，很大程度就是依靠农业州的支持率。中方将关税矛头对准农产品，具有“点穴”效果。相比之下，中国很容易找到进口替代国。

“中方目前的态度比较克制，但并不代表没有好牌。”上海财经大学公共政策与治理研究院院长胡怡建认为，贸易战会发展到什么程度，要看美国走到哪一步。中国要反击这场贸易战的“牌”有不少，从大豆到汽车、飞机，可以打出组合拳来回击，这些商品的可替代性都比较强。

“对于美方挑起的贸易战，我们完全有底气采取强有力措施精准还击。”中国人民大学重阳金融研究院高级研究员董希淼说，作为全球第二大经济体，中国可以在对七类、128个税项美国进口产品加征关税之外，同时采取更加精准的反制措施，打到美国经济政治的“七寸”。

中国外交部表达中国态度

3月19日

问：美方已决定对进口钢铁和铝产品采取限制措施。中方怎么看？

华春莹：在当前形势下，以邻为壑，让子弹乱飞，绝不是解决问题的有益有效方式，也绝不具有任何建设性。

3月21日

问：美国贸易代表表示，欧盟要想豁免美对欧征收钢铁和铝关税，就必须和美一起应对中国钢铁“倾销”。对此有何回应？

华春莹：打贸易战没有赢家。这个世界上没有谁能穿着传说中刀枪不入的“金丝软猬甲”，乱舞大棒伤人，自己却毫发无损。

中方不想跟任何人打贸易战，但如果有人非逼迫我们打，我们一不会怕，二不会躲。

3月22日

问：美国白宫称，特朗普总统将于美东时间22日签署针对中国“经济侵略行为”的总统备忘录。你对此有何评论？

华春莹：我们完全不能认同也不能接受所谓“经济侵略”这样的说法，因为“侵略”这个词无论从任何方面来讲都绝不会扣到中国头上。

3月23日

问：22日，美国总统特朗普在白宫签署对中国输美产品征收关税的总统备忘录。美国白宫国家贸易委员会主任纳瓦罗称，中国在美中贸易中的获益远高于美方，这意味着中方将很难作出对美进行报复的决定。你是否认同他的说法？

华春莹：你提到的美方有关人士的话显然是有些“夜郎自大”，错判了形势。

至于中方是否会对美进行报复，中方的立场已经说得非常清楚，传递的信息也十分明确。来而不往非礼也。我们会奉陪到底。希望美方认真严肃对待中方立场，理性慎重决策，不要捡了芝麻丢了西瓜，既损人更害己。

问：美国白宫声明称，中国通过参与并支持对美国公司进行网络攻击，获得包括商业机密在内的敏感信息。同时，通过限制外国公司知识产权许可等手段强迫美国公司向中国大规模转让技术。中方对此有何评论？

华春莹：中国的创新成就一不靠偷，二不靠抢，而是13亿多中国人民靠智慧和汗水奋斗出来的。

3月26日

问：据报道，美国副总统最近表示，美国拟对中国输美产品征税新举措表明，美方经济“屈服时代”已终结。美商务部长称，最终将就有关问题进行谈判，而非为此而战。你对此有何回应？

华春莹：美方有关官员说美方经济“屈服时代”已终结，这句话听着非常别扭，感觉像是张冠李戴了。与其说美经济“屈服时代”已终结，不如说美经济恐吓和霸权可以休矣，可能更加恰当。

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责任编辑：张建利