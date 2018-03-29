经济学家：贸易保护主义结不出好果子

原标题：贸易保护主义结不出好果子（国际论坛）

江原规由

特朗普总统签署的备忘录，不仅将使美国自食其果，也将对业已形成的全球供应链施加巨大破坏作用，是影响世界经济发展的极大负面因素

随着经济全球化的发展，当今世界日渐成为一个地球村。各国都应该担负起捍卫经济全球化的职责，这对世界和平发展尤为重要，更是一个大国理所应当承担的责任。在这一大背景下，蕴含着古老中国智慧的“求大同，存小异”理念焕发出跨越时代的光辉。

美国总统特朗普一直主张“美国第一”，然而美国实施的贸易保护主义政策却是“特朗普第一”，将会导致经济全球化进一步倒退。最近世界股市和汇率市场出现的波动便是受其影响。特朗普此次签署的有关提高关税的总统备忘录不仅对世界经济可持续发展产生极坏影响，而且对世界和平产生负面影响，我对此深表担忧。历史已经证明，贸易保护主义行为不会结出好果子。

当今世界经济紧密联系在一起。很多美国企业在中国投资，特朗普的政策将不可避免地对这些美国企业产生影响，从而进一步对美国经济发展带来极大的负面效应。特朗普总统签署的备忘录，不仅将使美国自食其果，还将对业已形成的全球供应链施加巨大破坏作用，是影响世界经济发展的极大负面因素。

作为世界第二大经济体的中国，当前对世界经济增长的贡献率位居世界第一，超过30%。中国秉承共商共建共享的原则，把“共”作为最重要的东西，并通过“一带一路”建设在世界赢得广泛支持。美国应该向中国学习，坚持“共”的理念，实施符合共商共建共享原则的政策。

上世纪50年代，日美之间就开始了贸易摩擦，纺织品、钢铁、彩色电视、半导体、牛肉、橙子等产品的贸易都是导致摩擦的原因。日美之间的贸易摩擦造成日元急剧升值，导致前所未有的量化宽松政策，最后引发了经济泡沫。作为应对措施，日本不断进行产业结构调整和对外投资，参与经济全球化程度不断加深。可以说，即便是今天，日美经济关系依然受到1993年签订的日美结构协议的影响。

今天的中美贸易问题可以说与当年日美贸易摩擦具有一定相似性。然而，今天中国的情况与日本完全不同，中国不断通过供给侧结构性改革等措施在国内进行各种改革，“一带一路”建设广受好评并不断开花结果。我相信，中国今后将继续发扬共商共建共享的精神，通过构建人类命运共同体为人类谋福利，也必将不断获得世界各国的赞同与认可。

（作者为日本国际贸易投资研究所首席经济学家）

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责任编辑：张岩