河北疾控中心：我省之前未采购使用问题狂犬疫苗

原标题：河北：未采购使用问题狂犬疫苗，之前采购的其他批次已被召回

河北日报7月24日消息，连日来，长春长生生物公司人用狂犬疫苗违法违规生产事件备受关注。7月23日，记者从河北省疾控中心召开的疫苗相关问题媒体沟通会上获悉，我省未采购和使用长生生物生产的问题狂犬疫苗。

我省之前采购的其他批次已被召回

7月15日，国药监局发布通告称，长春长生生物科技有限责任公司在冻干人用狂犬病疫苗生产中，存在记录造假等严重违反《药品生产质量管理规范》行为。药监局不仅收回了该企业《药品GMP证书》，还责令停止狂犬疫苗的生产。据介绍，之前河北省也采购过长生生物生产的其他批次的有批签发合格证的狂犬疫苗。此次事件发生后，长生公司对这些批次的狂犬疫苗进行了主动召回。

应按时完成全程免疫

“除长生生物外，全国还有多家生产企业对我省供应冻干人用狂犬疫苗，疫苗完全可以满足广大群众的需求。”河北省疾控中心免疫规划管理所所长张振国提醒公众不要恐慌，可根据自己需要，及时到接种机构接种狂犬疫苗。他还介绍说，根据中国疾病预防控制中心印发的《狂犬病预防控制技术指南（2016版）》的要求，狂犬病疫苗接种应当按时完成全程免疫，尽量使用同一品牌的狂犬病疫苗。

来源：河北日报微信公号

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责任编辑：张建利