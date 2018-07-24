省委对长生疫苗事件表态后 吉林省纪委出手了

原标题：省委表态后，吉林省纪委出手

据中央纪委网站消息，吉林省纪委监委启动调查长春长生腐败问题。

吉林省纪委监委坚决贯彻落实中央领导指示精神和省委部署，高度关注长春长生生物科技有限责任公司疫苗事件，要求对疫苗事件涉及到的责任者依纪依法，依照工作职能坚决查处，严肃追责。

目前，吉林省纪委监委已采取三项措施抓紧工作：

一是对反映长春长生生物科技股份有限公司及其主要负责人的问题线索和信访举报进行梳理和调度。

二是责成驻省食药监局纪检组、长春市纪委监委在查清事实基础上，厘清责任，对省市食药监部门相关责任人失职渎职问题，依纪依法严肃查处问责。

三是成立责任追究工作组，对长春长生生物科技股份有限公司改制、生产、经营过程中可能存在的腐败问题进行调查追责。

连日来，吉林省委、省政府主要领导同志多次作出批示、指示，要求配合国家药监局从严从速、依法处理，绝不姑息迁就。

7 月 15 日，吉林省食药监局收回长生公司药品 GMP 证书，并责令该企业停止生产狂犬病疫苗。

7 月 23 日，长春新区公安分局对吉林省长春长生生物科技有限责任公司生产冻干人用狂犬病疫苗涉嫌违法犯罪案件迅速立案调查，对主要涉案人员依法审查。

7月23日，习近平总书记对长春长生生物科技有限责任公司违法违规生产疫苗作出重要指示，吉林省委立即召开常委会议传达学习，研究贯彻落实工作。省委书记巴音朝鲁主持会议。

会议指出，习近平总书记的重要指示，充分体现了习近平同志为核心的党中央以人民为中心发展思想和保护人民群众利益的坚定决心、鲜明态度，为做好案件查处工作指明了方向、提供了根本遵循。我们要深刻领会、坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神和日前李克强总理批示要求，进一步增强做好长生疫苗案件查处工作的责任感和紧迫感，以最坚决的态度和有力的举措，全力做好案件查处工作，一查到底，坚决问责，全力保障群众切身利益和社会安全稳定大局。

会议强调，长春长生生物科技有限责任公司违法违规生产疫苗行为，性质恶劣，触目惊心，必须依法依规坚决严厉查处。省市两级成立工作组，在前阶段工作的基础上，全力配合国务院调查组和国家有关部门工作。要坚持高位统筹，强化属地责任，强化部门责任，全面落实案件查处及相关工作的领导责任、工作责任。

要加快推进案件调查，尽快查清事实真相。

公安部门要采取果断有力措施，依法依规对涉嫌违法犯罪人员进行控制，对违法犯罪证据进行固定保护。

要严肃追责问责，对不法企业施以重拳、依法从严处理，对不法分子坚决尽快严惩，对监管失职渎职的坚决严厉问责。不论涉及到哪些企业、哪些人都要坚决严惩不贷、绝不姑息。

要举一反三，对全省疫苗生产企业进行全流程、全链条彻查，全面排查高风险药品企业，坚决消除各种风险隐患，全力保障人民群众安全用药。

要切实回应群众关切，及时公布调查进展。

此外，吉林省已经成立疫苗案件处置工作指导组。

昨天（23日）晚上，吉林省委副书记、省长景俊海连夜主持召开案件处置工作指导组第一次会议。

景俊海强调，要全力配合国家调查组，彻查事实真相，以零容忍的态度，对违法分子查处决不手软，对渎职失职问责决不姑息，尽快查办处置案件，务必给人民、给社会一个负责任的、明明白白的交代。

警钟长鸣，举一反三，彻查其他疫苗生产销售全流程、全链条，坚决守住安全底线，确保人民群众生命健康安全。

景俊海指出，疫苗安全涉及千家万户，事关人民群众生命健康。确保疫苗安全，是各级政府和监管部门义不容辞的责任。

一要坚决迅速贯彻党中央、国务院决策部署，全面对标对表，把人民群众的身体健康和生命安全放在首位，层层压实责任，采取有力行动，坚决一查到底，依法从严从快处理。

二要突出关键环节，迅速依法处置案件。密切配合国家调查组，搞好深度科学调查。公安机关要控人、控现场、控资料、控原料，全力做好调查取证、技术分析等工作，防止证据灭失，全面查清查实违法事实，尽快彻查案件真相，依法追究刑事责任。密切关注案件动态，迅速、客观、准确公布调查进展，积极主动发声，回应社会和群众关切。

三要举一反三，深刻汲取教训。切实加强对所有制药企业风险隐患排查，特别是要对疫苗生产企业全面开展地毯式排查，对疫苗生产企业负责人全部进行约谈警示，排除各种安全质量隐患，坚决防止发生类似问题。企业要切实履行主体责任，确保生产流通等各环节规范安全。

四要强化措施，稳步推进案件处置。案件处置工作指导组及专项组要搞好统筹协调，充分发挥作用。完善监管体系、机制、制度和技术，全面增强监管能力。

省级领导王晓萍、金育辉、刘长龙，省政府秘书长彭永林，案件处置工作指导组成员参加会议。

来源 | 中央纪委国家监委网站、吉林日报

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责任编辑：张建利