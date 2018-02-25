山西传达杨晶违纪问题:党员干部职位越高越要廉洁

原标题：省委召开常委扩大会议 传达中央关于对杨晶同志严重违纪问题及处理情况的通报

2月25日上午，山西省委召开常委扩大会议，传达贯彻《中共中央关于对杨晶同志严重违纪问题及处理情况的通报》。省委书记、省人大常委会主任骆惠宁主持会议并讲话。与会同志一致表示，坚决拥护党中央对杨晶同志严重违纪问题的查处决定，坚决贯彻落实中央通报精神，坚决在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

骆惠宁同志在讲话中指出，杨晶同志严重违反政治纪律和政治规矩、廉洁纪律，与不法企业主、社会人员不当交往，为对方利用其职务影响实施违法行为、谋取巨额私利提供便利，其亲属收受对方财物，性质严重，教训极为深刻。党中央对杨晶同志严重违纪问题进行查处，充分表明了以习近平同志为核心的党中央坚持全面从严治党的坚定决心和鲜明态度，贯彻了我们党惩前毖后、治病救人的一贯方针，充分说明党内没有特殊党员，执行纪律没有例外，充分证明我们党有着强大的自我净化、自我完善、自我革新、自我提高能力。

骆惠宁同志强调，全省各级党组织和党员干部特别是高级干部要深刻领会中央通报精神，切实把思想和行动统一到党中央精神和要求上来，以杨晶同志严重违纪案为反面教材，对照反思，引以为戒。一要旗帜鲜明讲政治。始终做到心中有党、心中为党，党中央提倡的坚决响应、党中央决定的坚决执行、党中央禁止的坚决不做，切实把与党中央保持高度一致落实到实际行动上，确保在政治上站得稳、靠得住。二要强化纪律意识。要把党章党规党纪深深印在心上，高度警惕“围猎”风险，守住公私分明界限，自觉净化朋友圈、社交圈、生活圈，自觉遵守廉洁自律准则和中央八项规定精神，永葆共产党人政治本色。三要反对特权思想。党员领导干部职位越高越要廉洁治家，树立良好家风家规，教育好管理好子女亲属，既要身端影正、言传身教，又要抓早抓小、防微杜渐，从思想上构筑起预防和抵制特权的坚实防线。四要坚决扛起管党治党政治责任。全面推进党的建设新的伟大工程，既要做好刮骨疗毒、重整旗鼓的工作，又要做好修复生态、培植土壤的工作。要贯彻好省纪委三次全会具体部署，保持正风反腐高压态势，坚定不移把全面从严治党引向深入，为书写好新时代中国特色社会主义山西篇章而奋斗。

省委常委，省人大常委会、省政府、省政协负责同志，省法检“两长”参加会议。

来源：黄河新闻网

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责任编辑：刘光博