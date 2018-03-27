中美谈判逐步推进 贸易战硝烟有望散退

2016年9月1日，武汉市江夏金口，通用汽车生产线。图片来源：视觉中国

原标题：谈判逐步推进 中美贸易战硝烟有望散退

随着中美官员展开谈判，贸易战的硝烟和迷雾已逐渐散开。对于谈判结果，两国政府高层官员也释放出了谨慎乐观的信号。

在本轮贸易协商中，特朗普政府高级官员要求中国降低对进口汽车的关税，允许外资占多数股权的金融服务公司进入中国市场，以及购买更多美国生产的半导体产品。

路透社援引知情人士的话的称，这些正是美国财长姆努钦和美国贸易代表莱特希泽希望在和北京的谈判中达成的目标。此外，努钦正在考虑赴北京就此进行磋商。《华尔街日报》最先报道了中美贸易谈判的进展。

白宫贸易顾问纳瓦罗也在做客CNBC时确认，特朗普要求姆努钦和莱特希泽尝试和中国解决贸易方面的分歧。他说，希望中国和美国一道，基本解决其中的一些问题。

这轮协商旨在避免美国对中国一系列出口商品加征关税，以及潜在的贸易战。本月早些时候，美国总统特朗普签署备忘录，计划对价值600亿美元的中国进口商品加征关税。中国也立刻回应称，不希望和美国或任何国家打贸易战，但如果有人要把贸易战强加中国，中国一定会做出反击。

由于对潜在贸易战的担忧，美国股市遭遇两年多来最糟糕的一周。上周，道指累积下跌逾1400点，跌幅5.7%，为2016年1月以来的周跌幅。标普500指数也累积下跌近6%。

姆努钦上周日在接受福克斯新闻采访时说，“我们正在与他们（中国）进行颇有成果的对话……对于达成协议，我保持谨慎乐观的态度。”

姆努钦说，两国同意在一定程度上减少美国贸易逆差，并尝试“就公平贸易的尺度达成共识，以使双方能够开放市场、降低关税并停止强制性技术转让。”

根据美国商务部2月份发布的数据，美国2017年对华商品贸易逆差增加了8.1%，达到了创纪录的3750亿美元。

中国国务院总理李克强周一也表态称，中方希望与美方继续保持沟通，妥善解决彼此间的贸易摩擦，并承诺“中国对外开放的大门会越开越大，希望美方企业继续加大对中国投资。”

李克强还强调，将对内外资企业一视同仁，不会强制要求外国企业转让技术，将进一步加大知识产权保护力度，严厉打击侵权行为。

据《金融时报》消息，中国官员可能最迟在5月敲定允许外资金融机构在国内证券公司持有多数股份的新法规。

这些知情人士表示，中国官员们最初致力于在6月30日之前允许外资在国内证券公司持有多数股份，但国务院副总理刘鹤将争取在5月份就由国务院作出批准。中国财政部最初在去年11月提出这一开放举措，称将把外资持股上限从49%提升至51%。

知情人士称，北京方面还提出愿意向美国购买更多半导体产品，在一定程度上用其替代向韩国和台湾制造商的购买，从而帮助减少中国对美的商品贸易顺差。

中国近日还表示，将降低对美国进口汽车的关税，目前这一税率为25%。特朗普此前多次抱怨称，美国对进口客运车辆的关税仅有2.5%。美国政府数据显示，2017年，中国从美国进口的汽车总值为106亿美元，大约占中国从美国进口商品总值的8%。

谈判进行的同时，姆努钦也表示，美国会继续推进关税政策，“直到我们能够签署一份可以接受、且得到总统认可的协议”。

与此同时，中国常驻世界贸易组织（WTO）代表团也正式提出磋商请求，要求就特朗普提议的钢铝产品关税而导致的贸易损失获得补偿。

据彭博社报道，在周一向WTO提交的两份文件中，中方驳斥了美国关于金属关税是基于国家安全理由的说法，中国认为美国采取的是保障措施，是旨在保护国内生产商的临时性贸易限制措施。

3月8日，特朗普正式签署公告，对美国进口的钢铁和铝分别征收25%和10%关税。这一措施于上周五开始生效。欧盟和加拿大等五国被暂时豁免至5月1日；韩国因和美国就修订自贸协议达成一致，获得了永久豁免。

在上周特朗普特签署针对中国商品的备忘录后，中国政府宣布将对30亿美元的美国进口产品征收关税，作为应对。

尽管如此，中美双边洽谈的消息传出后，周一美国股市飙升。道指上涨669.4点，或2.8%，至24202.6点，实现有史以来第三大单日涨幅。标普500指数上涨2.7%，至2658.55点。

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责任编辑：张义凌