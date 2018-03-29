人民日报海外版:美国一意孤行 世界一声叹息

原标题：美国一意孤行 世界一声叹息（环球热点）

美国特朗普政府掀起的贸易保护阴云弥漫不散。3月27日，美国总统特朗普在社交媒体发布消息称，“美国与很多国家都在进行贸易谈判，这些国家多年来一直没有公平地对待美国。结局将是圆满的。”

结局是否真能如其所言，我们不得而知。一个清晰的事实是，特朗普政府执意采取的对华贸易保护主义政策损人害己，其负面效应将蔓延全球，没有一方能成为赢家。

各方规劝 难阻大棒

来自国内外的各方劝阻终究没有起效。上周，在一片反对声中，美国总统特朗普签署备忘录，宣布依据所谓“301调查”结果，拟大规模限制中国对美贸易和投资。

美国贸易代表莱特希泽在此前参议院听证会时表示，征收关税的商品将包括航空、铁路，新能源汽车和高科技产品。美国贸易代表办公室将在15天内公布商品清单，随后将有30天的公示时间。

对于这个决定，特朗普表示，美国对中国的贸易逆差已经失控，美国将依据莱特希泽自去年开展的“301调查”对中国出口向美国的商品征收关税。

2017年8月，美国贸易代表署发布公告，正式对中国启动调查。这次调查是根据1974年贸易法案第301条款启动，目的在于查清“在技术转移、创新和知识产权保护方面，中国政府的政策和措施是否对美国的贸易利益有不合理的歧视或损害。”

对此，中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤日前指出，美方近期公布301调查报告，是违背国际贸易规则的，不利于中方利益，不利于美方利益，不利于全球利益，中方已经做好准备，有实力捍卫国家利益；希望双方保持理性，共同努力，维护中美经贸关系总体稳定的大局。

在此之前，特朗普政府以“国家安全”为由，对进口钢铁和铝产品分别征收25%和10%关税的行为，同样引起欧盟等众多国家的不满和回击。

国际贸易 拒绝零和

面对一众反对，特朗普政府一意孤行，其背后有中期选举的迫切压力，也有“美国优先”的惯性思维。

随着2018年美国国会中期选举临近，手头政绩乏善可陈的特朗普急需笼络民心。不少分析认为，此前，性丑闻以及频繁更换内阁成员等新闻给特朗普的形象带来严重冲击，最近他在贸易领域的一系列强硬动作，正是为了应付美国国内对其领导能力的质疑。

“2016年大选期间，特朗普一再攻击中国抢夺美国市场和就业机会，承诺上台之后对华采取措施。目前，中美之间存在贸易逆差，特朗普政府就想拿中国开刀，作为对国内选民的交代。”中国社科院美国研究所外交研究室主任袁征在接受本报记者采访时分析称。

美国《华盛顿邮报》指出，特朗普对华挥动“贸易大棒”，意在讨好选民。不过，最终受伤最深的仍是特朗普的支持者们。政治家、经济学家和企业家们都知道，国际贸易不存在完全公平的情况，特朗普政府将重税作为武器打击贸易伙伴的行为实在不明智。

上台以来，“美国优先”一直是特朗普政府标榜的口号，并成为其贸易保护主义的外衣。这次也不例外。特朗普挥起的“贸易大棒”，内含逻辑正是其固守的“美国优先”思维和反全球化倾向。

“特朗普政府对美国国家利益的理解过于狭隘，不愿承担太多责任，总是认为其他国家占了美国的便宜。”袁征直言，特朗普政府实际是算偏了账。

荷兰莱顿大学经济史教授理查德·格里菲斯也在接受媒体采访时表示，关于自由贸易的国际共识主要基于两个基本假设，一是比较优势，二是合作共赢。显然，特朗普政府并不认可，而是将国际贸易视为一个零和游戏，其基本法则是所谓的本国利益优先。美国这种单边主义的做法将对全球自由贸易体系造成严重破坏。

单边孤立 得不偿失

毫无疑问，保护主义和经济孤立只能让美国得不偿失。如美国圣托马斯大学休斯顿分校教授乔恩·泰勒日前接受媒体采访时所言，过去多年来，全球化在全球范围内塑造了一体化的供应链，一味提高关税是对全球化进程的无视和无知。

对于全球而言，特朗普政府的一系列单边主义贸易保护措施将带来更多风险。

据路透社报道，22日特朗普签署总统备忘录当天，美国股市收盘急挫，三大股指均创下2月8日以来最大单日百分比跌幅。欧洲股市、亚太股市同样无法幸免。

“中美贸易战还未真正开打，全球股市已经出现大幅下挫，这就足以说明问题的严重性。”袁征指出，作为世界第一、第二两大经济体，美国和中国一旦爆发贸易战，不仅将两败俱伤，也可能给正在复苏当中的世界经济带来重创。“同时，相关国家可能因此采取一些贸易保护措施，保护本国利益，进而造成连锁反应，导致全球市场出现混乱。”

英国经济学家加文·戴维斯近日撰文称，特朗普的贸易议程不仅可能会对美国的经济产生事与愿违的效果，而且如果考虑到关税对全球供应链产生的暂时性效应以及人们因为对贸易政策的不确定而信心受损，结果将变得更糟。

《日本经济新闻》也在社论中指出，特朗普政府动辄威胁进行单边贸易制裁的贸易政策，在损害各国对美国信任度的同时，也扰乱了基于规则的自由贸易秩序。

事实上，美国不乏因为贸易保护主义伤人伤己的前车之鉴。1930年，美国签署《斯穆特—霍利关税法》，对两万多种进口产品征收高额关税，非但没有将美国经济从金融危机当中拯救出来，反而引发全球贸易大战，让全球经济陷入更深危机。如今的特朗普政府当以史为镜。（本报记者 严 瑜）

《 人民日报海外版 》（ 2018年03月29日 第 06 版）

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责任编辑：张岩