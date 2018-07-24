山东纪委监委：对问题疫苗背后违纪渎职一查到底

原标题：山东省纪委监委成立专班 对“问题疫苗”背后的违纪违法和失职渎职问题一查到底

山东省委、省政府针对长春长生公司不合格百白破疫苗流入山东事件，不折不扣贯彻落实习近平总书记重要指示精神，主要领导同志要求提高政治站位，一抓到底，严格依纪依法查处，绝不姑息，坚决问责监管失职渎职行为，坚决重拳打击一切危害人民群众生命安全的违法犯罪行为，全力维护好保障好广大人民群众的切身利益。

山东省纪委监委对此密切关注，高度重视。7月22日，省委常委、省纪委书记、省监委主任陈辐宽要求，迅速成立由一名省纪委副书记和一名省纪委常委负责的专班，组织得力人员立即开展工作，重点对“问题疫苗”进入山东、使用过程中是否存在监管不到位、程序违规、利益输送等问题，以及相关责任部门的履职情况进行全面调查，以严谨细致的态度，不放过任何一个疑点，切实履行好执纪执法、监督检查的职责，发现违纪违法和失职渎职问题，坚决严肃查处、严厉问责。目前，专班已展开调查工作。同时，省纪委监委与省有关部门建立工作配合机制，密切沟通协调，形成工作合力，全力推动调查工作开展。（中国纪检监察报记者 张晓明）

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责任编辑：霍宇昂