中美贸易摩擦因它而起 但你对它了解多少

中美贸易紧张局势背后，有三笔账不可不算。

美国对华贸易逆差到底有多少？

美国总统特朗普之所以推行一系列贸易保护措施，一大目的是削减对华贸易逆差。在他心目中，对外贸易不能造成美国逆差，否则就不公平。

但实际上，中美贸易不平衡问题没那么严重。

中国商务部部长钟山在2018年全国两会期间表示，中美贸易统计存在差异。据中国和美国统计工作组测算，美国官方统计的对华贸易逆差每年都被高估了20%左右。

美国学者计算的版本更低。耶鲁大学高级研究员史蒂芬•罗奇说，特朗普号称美国对华贸易逆差有5000亿美元之多，但真正的数字是3750亿美元，“而且这是基于在中国的附加值计算出来的，实际情况比这个要低40%，可能只有2500亿”。

为什么会出现这种情况？这与中美两国国际分工不同有关。在全球化背景下，中国成为“世界工厂”，包括美国在内的外企搬到中国来生产，再由中国出口到美国。在这种模式下，按总值算，中国出口贸易额相当高，但实际增加值并不高。

WTO前总干事拉米说，美国对华贸易逆差已持续多年，这是由两国消费能力、储蓄率不同等多种客观因素导致，并非人力可以控制。“贸易逆差不是什么大问题，更准确地说，它根本就不是个问题”，“只要没有资金风险，贸易逆差就不会引发严重贸易问题”。

此外，美国政府引用的贸易数据只包括货物贸易，并未反映服务贸易。事实上，虽然美国对中国的货物贸易是逆差，但在服务贸易方面却长期顺差。比如，2016年美国向中国出口电影51部，创收近160亿美元，中国游客和留学生在美支出超过510亿美元，但这些美国赚钱的大项都不在美国统计口径内。

跟中国做生意，美国吃亏了？

中美建交近40年来，两国双边贸易规模增长了232倍。这足以说明中美经贸合作具有很强的互补性。如果长期以来都是一方吃亏、另一方占便宜，则两国贸易绝不可能达到这样的水平。

据中国商务部报告，全球价值链中，贸易顺差反映在中国，但美国得到了实实在在的利益，总体上双方互利共赢。

美国居于全球价值链的中高端，中国居于中低端。美国高附加值的设计、研发活动与中国低成本的生产、组装环节日益紧密联系，逐渐形成相互依赖的利益共同体。美国对华出口多为资本品和中间品，中国对美出口多为消费品和制成品，两国在双边贸易投资中发挥了各自的比较优势。

例如，美国高通公司在华芯片销售和专利许可费收入占其全球总营收的57%，而使用美国芯片的中兴通讯公司每年对美出口手机超过1500 万台，在美市场份额超过8%。再如，苹果公司手机在美国设计研发，但80%以上在中国组装生产。

事实上，如果没有中国廉价劳动力和庞大的产业链配套支持，美国的许多创新都会因成本问题而无法商业化。从这个角度看，美国在设计、营销、物流、零售、金融、财务等领域的大量服务业就业都是靠中国支撑的。

打贸易战，美国损失几何？

一旦美国301限制措施落地，中美贸易摩擦全面升级，虽然部分与中国竞争的美国本土生产者可能会取得一定收益，但下游企业将遭受更大损失。

例如，2018年初美国宣布对全球进口光伏产品采取为期4年的限制措施。此举遭到美国国内许多地方政府和相关企业的强烈反对，因为安装等下游企业作为光伏产品的需求者，利润空间必将被严重挤压。据美国太阳能产业协会估计，美国相关行业将有2.3万人因此失业。

专家称，在此情况下，特朗普政府希望以贸易保护主义振兴制造业和拯救就业只是一厢情愿。

彼得森国际经济研究所亦发文指出，美国对华贸易摩擦升级将导致失业率上升2-3个百分点。

贸易战是双方轮番出拳的过程。“如果美国继续使用单边贸易保护措施，中国也必将予以强硬回击，美国出口商会面临更高的关税，消费者特别是低收入者的福利会因商品价格提高直接受损。”中国社科院世界经济与政治研究所研究员东艳说。

此外，美国的亲密盟友也将在贸易摩擦升级中受害。例如，考虑到日韩与中国的生产合作、经贸关系日益紧密，美国对中国产品征收高额贸易税，会影响中日韩之间、美国与亚太国家和地区之间的价值链和生产格局，甚至破坏亚太地区价值链。

正如美国前财长萨默斯所言，“贸易战和核战一样没有赢家”。世界第一和第二大经济体之间爆发激烈贸易摩擦，全球没有哪个国家可以毫发无伤。美国现在唯一正确的选择，就是重新回到谈判桌前，与中国相向而行，共同努力，使中美经贸合作重回正轨。

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责任编辑：桂强