中美贸易摩擦升级 最紧张的却是这两个国家

原标题：不是说好的中美“对决”吗？可最紧张的为啥是这两个国家——

参考消息网3月26日报道（文/ 芮思客）

中美贸易摩擦会升级，还是会缓和？

从3月22日开始至今，这场结果未知的较量，依然吸引着全球关注的目光。

与此同时，“担心贸易战波及世界经济”的低气压下，各国基于自身立场给出的不同态度，也构成着中美贸易战之外的“次生效应”。

但小锐注意到，就在投机、观望、焦灼甚至暗下赌注的情绪之中，有两个国家看起来格外尴尬和紧张——

今天一早，中国亮出“第二拳”

中美间贸易“互呛”爆发近一周后，中国再次出招。

今天一早（26日），商务部网站发布公告，宣布对原产于美国、欧盟、韩国、日本和泰国的进口苯酚进行反倾销立案调查。

这也是继上周五（23日）宣布拟对部分美国商品加征关税后，中国在此轮贸易摩擦中打出的第二拳。

公告称，本次调查自2018年3月26日开始，通常应在2019年3月26日前结束调查，特殊情况下可延长至2019年9月26日。

商务部公告截图

这进一步印证了上周中国一再对外的表态：中方不想跟任何人打贸易战，但如果有人非逼迫我们打，我们一不会怕，二不会躲。

同样的表态也在中美间上周末一次重要通话中得到重申。

据新华社报道，24日上午，中央政治局委员、国务院副总理、中财办主任、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国财政部长姆努钦通话。

电话中，姆努钦向中方通报了美方公布301调查报告最新情况。

“中方已经做好准备，有实力捍卫国家利益，希望双方保持理性，共同努力，维护中美经贸关系总体稳定的大局。”刘鹤在电话中表示。

刘鹤

“这是特朗普宣布向中国征收大规模关税后中美政府之间最高层的对话。”英国BBC这样总结刘鹤与姆努钦此次通话的重要性。

英国《卫报》则解读认为，从中国驻美大使崔天凯“奉陪到底”的表态，到刘鹤呼吁“保持理性”，其间的微妙变化向外界传递了积极信号。

这种乐观在美国《华尔街日报》最新报道中被进一步放大。报道称，消息人士透露，中美已悄然启动磋商，讨论改善美国对中国的市场准入。

华尔街日报报道截图

看上去，事态似乎在向好发展。

但面对一系列蛛丝马迹带给外界的曙光，BBC指出，中美这场由特朗普悍然发起的贸易对抗将有着怎样的结局，其关键还在于美国下一步举动。

事实上，从贸易战可能性出现的那天起，许多国家就开始了自己的“表演”。而面对一场一触即发的贸易战，某些国家的紧张也远远超出了我们的想象。

日本：“特朗普给了最亲密盟友一巴掌”

“特朗普给了最亲密盟友——日本一巴掌。”路透社一阵见血地道出了眼下日本的尴尬境地。

一切都要从22日特朗普正式“宣战”说起。

当天，这位美国总统宣布了将对华征收关税，同时表示会和其他国家“谈谈”，此时，他提到了（美国最亲密盟友）日本首相安倍晋三的名字。

日经亚洲评论网站在报道中一字一句还原了那句话：“我将和日本首相安倍晋三和其他一些人——安倍晋三是我的好朋友——交谈，他们的脸上会露出一丝微笑。那个微笑的意思是，‘我不敢相信我们已经能够利用美国这么久了。’所以那些日子已经结束了。”

“特朗普的关税政策将影响美国与日本的关系。”报道进一步评论说。

日经亚洲评论网站报道截图

很快，靴子落地——美国启动钢铝进口限制，而豁免的名单里暂时没有日本。

日本经济产业相世耕弘成23日在发布会上充分表达了对这一结果的“震惊”：“对于（美国）以日本也成为对象的形式启动措施，感到极为遗憾”。

3月23日上午举行新闻发布会的经济产业相世耕弘成。

据日媒披露，目前日本政府正与特朗普政府展开谈判，力争获得关税豁免。

但日经中文网报道认为，贸易摩擦扩大将成为企业增长的阻力，日本对此的警惕感正在加强。

日本股市比中美都惨烈的表现也印证了这种“警惕感”——

特朗普有关对华贸易的表态发布后，东京股市日经指数立刻出现暴跌，跌幅一度超过1000点。共同社在报道中分析认为，对美国保护主义贸易政策或引发贸易战争的担忧情绪，是导致抛压加剧的原因。

共同社报道截图

印度对美低头示好：我们和中国不一样！

就在中美两国摩拳擦掌之际，高度紧张的不仅是被特朗普“点名”的安倍和日本，更有一贯爱给自己“加戏”的印度。

“印度会卷入到中美交锋之中吗？”印度《经济时报》用这样的提问表达担忧。

印度《经济时报》网站报道截图

事实上在部分媒体看来，印度已经受到波及——

据《石英》印度网站报道，特朗普刚刚扣动对华贸易战扳机，印度股市就出现大跌。

而美国彭博社旗下的印度新闻网站The Quint则援引美国专家的话说，印度迟早会成为美国贸易行动的目标。

报道称，特朗普的贸易战首要目标是对美拥有最大顺差的国家。虽然这个南亚大国不是首要目标，但对美存贸易顺差的现实决定了印度难逃此劫，这位专家说：“我不知道你们是否会是下一个，但你们一定在名单上。”

印度The Quint网站报道截图

而印度政府日前一系列动作，也从侧面证明了其面临形势的严峻性——

印度《经济时报》报道称，尽管被美国列为十大贸易逆差国，但印度政府已经公开喊话美国：不要将印度和中国相提并论。

印度给出的理由是，在过去一个财年中，美印贸易逆差减少了10亿美元，虽然有些微不足道，但印度可能是唯一让美国减少了逆差的国家。而与此同时，美中贸易逆差却增加了250亿美元。

报道称，印度外交秘书顾凯杰向美国贸易代表莱特希泽传达了上述印方立场。

报道透露，为了免于在这场贸易战中被殃及，顾凯杰甚至向莱特希泽承诺“将加大采购美国的天然气和飞机”。

印度《经济时报》报道截图

但就印度政府急于讨好美国的做法能达到怎样的效果，印媒普遍报以悲观态度。

印度《金融快报》就指出，任何形式的中美贸易战都可能会导致全球贸易衰退，并对印度造成损害，而印度恐怕难以在贸易战中独善其身。

印网友呼吁：“快与中国联手！”

日网友感叹：“当年的日本如果能做到今天的中国这样……”

有意思的是，面对本国政府的紧张无措，日本和印度国内的网友却从另一个角度看出了“门道”。

在社交媒体上，有日本网友解释了日本面对贸易战的紧张从何而来——30年前，正是在此轮对华贸易战幕后人莱特希泽的主导下，美国对日发起贸易制裁，从而使日本经济经历长达数十年的“失去”。

而面对历史的可能重演，有日本网友不无羡慕地感叹，当年的日本如果能做到今天的中国这样……

而莫迪对美“卑躬屈膝”的做法更是让印度网友“看不下去”，他们纷纷在社交媒体上为政府支起了招。

“印度会和中国联手对抗特朗普的贸易战吗？”有印媒甚至直接在报道中表达了期待。

巧合的是，就在印度网友和媒体呼唤联合中国之际，中国商务部组织的中国贸易促进团这几天恰好正在印度进行经贸交流活动，中印双方企业共签署了101项贸易协议，合同金额达23.68亿美元。

今天下午，外交部发言人华春莹在例行记者会上回答提问时则表示，中印国情相似，发展阶段和发展目标相近，拥有广泛共同利益，理应成为各自发展进步道路上的伙伴。

而在同一场发布会上，华春莹也再次对中美贸易摩擦表态：关于中美经贸问题，包括摩擦问题，中方愿意与美方本着相互尊重和平等互利原则来谈判，妥善地管控分歧。

“我们对话磋商的大门始终是敞开的。”华春莹说。

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责任编辑：桂强