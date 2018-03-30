楼继伟谈中美关系:打起来后 欧洲日本别想搭便车

原标题： 楼继伟：中美打起来以后 欧洲、日本你们别想搭便车
[环球网综合报道]针对中美经贸关系，全国社会保障基金理事会理事长楼继伟日前表示，中美两国都面临着国内难题，应该主要靠结构性改革来解决。同时，由于所处的国际地位不同，中美对外部世界观察的角度会不同，采取的政策也会不同，但都应当承担起积极的外部责任。
3月27日，楼继伟在由中国经济50人论坛主办的“2018中美圆桌研讨会”上发言，全国社保基金理事会网站29日发布了讲话全文。楼继伟在谈到中美关系时称，中美打了以后，大家预期贸易会更公平，知识产权会更公平。这是对的，但我想提醒欧洲、日本，你们别想搭便车，如果搭公平的车不叫便车，但是我们中美打起来你得好处那不行。
楼继伟称，比如，欧洲人对平台经济是很有意见的，对Amazon、Facebook、Twitters、Google等加以处罚。如何打破新型垄断，还没有破解。这些平台很大一部分是美国的，现在中国也进来了。欧洲人希望打击它们，希望对它们有一定挤压。但是美国还专门说，平台经济扩展下去成本会越来越低，中国人想抢美国人饭碗，不是这么回事，这点大家都明白，应当大家在一起寻求解决办法。
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