美媒:不能靠加税与中国争未来 或断送美新兴产业

原标题：美媒称不能靠加税与中国争夺未来：或断送美国新兴产业

参考消息网6月24日报道 美媒称，中国已明确表示要在先进技术行业中发挥全球经济领导作用。这使得中国正与目前在这些行业中处于领先地位的美国展开直接竞争。

据美国市场观察网站6月22日报道称，美国特朗普政府去年发起的所谓“301调查”指责称，中国的贸易和工业政策对特定技术行业有利，这违反了美国和国际贸易法。“特别301报告”建议对上述行为加以限制，措施是对从这些政策中受益的中国出口产品征收25%的关税。

报道表示，然而，关税并不是解决办法。事实上，即便是仅针对受益于政府重商主义做法的中国出口产品加征关税也会适得其反，因为这实际上是在加重理应受到保护的美国公司的负担。

报道称，一份提交给美国前总统奥巴马科技顾问委员会的关于半导体行业的特别报告认为，美国无法阻止中国推行工业政策来发展其先进的技术产业。毕竟，在19世纪，包括美国在内的许多国家都利用这类政策来构建产业基础。

此外，报告指出，中国对科技行业的补贴并不是零和博弈，这些补贴可以通过创新、降低成本和降低价格让美国消费者受益。

最后，报告强调美国需要以自己的产业政策应对中国在半导体行业的挑战。这一政策应该包括降低企业税、增加基础研发投入、提高人才培养投资，以及对一系列“大胆创新计划”项目予以联邦支持。

报道称，说到底，美国半导体行业能否抵挡住中国的挑战并不取决于美国能否成功遏制中国的进步，而是取决于美国自身保持和支持美国公司的创新的能力。

另据美国《纽约时报》网站6月22日报道，美国正试图通过惩罚北京来破坏中国的优势，但尚未详细说明它将计划如何在未来推动经济和就业增长的行业中建立美国的主导地位，或是如何培育出被政府官员称为“美国技术和知识产权皇冠上的明珠”。

6月19日，一名政府高级官员表示，特朗普的关税旨在惠及美国的高科技产业。

但许多经济学家认为，这些措施不足以让美国公司在新兴的全球化高科技行业中站得住脚，可能还会起反作用。

报道称，未来美国的半导体等行业能否茁壮成长“并不取决于美国能否成功遏制中国的进步，而是取决于美国自身保持和支持美国公司的创新的能力”，曾任比尔·克林顿总统高级经济顾问的劳拉·泰森本周写道。

报道认为，迄今为止，政府的政策措施主要集中在支持煤炭开采和钢铁制造等传统行业，而非创新。

与此同时，中国的目标则是支持表现出了成功增长战略的企业。宾夕法尼亚大学沃顿商学院的经济学家安·哈里森说，中国政府强制受资助和受保护的企业参与全球市场竞争，而那些没有业绩的企业则会被关闭。

她说：“这和特朗普的产业政策非常不同。我们现在做的其实不是支持新兴行业，而是在救助衰退行业。”

报道称，许多专家担心美国所采取的行动不足以帮助本国的先进行业参与竞争——不只是与中国竞争，而是与世界竞争。

人工智能领域的专家表示，政府应增进学术和政府研究的投资，而不是在政府内削减科学研究。他们表示，特朗普政府的移民政策已经吓到了许多在外国出生但是在美国工作的人工智能研究人员。

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责任编辑：张岩