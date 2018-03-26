回应美国指责对外开放问题 中国给了一张表

原标题：回应美国指责，中国给了一张表

美国总统特朗普22日签署针对中国的贸易保护主义备忘录，此举引发中美贸易摩擦。24日至26日在北京举行的中国发展高层论坛2018年会上，中美贸易以及中国对外开放问题成为关注焦点。

中国商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文表示，近些年全球面临很多新挑战，但中国开放的步伐没有停滞，领域不断拓展。

一张中国对外开放“成绩单”足以说明一切。

部分领域开放超预期

商务部的一系列数据显示，与2001年中国加入世界贸易组织时的关税承诺相比，中国对外开放很多方面都超乎了预期。更有后部分关税达到了发达国家水平。

在传统货物贸易方面，中国关税水平不断下调。中国加入世界贸易组织（WTO）时，承诺的约束关税是10%，2010年中国关税已降至9.8%。如果考虑贸易结构因素，实际加权平均税率只有4.4%，接近发达国家水平。

此外，中国近些年先后4次降低部分商品进口关税。2015年，降低了749项商品进口关税，2016年又降低了787项产品进口关税。在刚刚结束的中国两会提出，中国将进一步下调汽车、部分日用消费品的进口关税，特别是对抗癌药品要力争降到零关税。

在服务领域开放中国也迈出了实质性步伐。WTO对服务贸易定义了160个部门，中国加入WTO承诺开放100个，但目前已经开放120个。中国货物贸易虽是顺差，但服务贸易一直是逆差。尽管如此，中国还是坚持扩大服务业的开放。而且将重点放在金融、电信、医疗、教育、养老等领域，在银行、证券、基金管理、期货、金融资产管理公司方面对外资的股比限制也将进一步放宽，甚至取消。

在投资领域领域，中国过去5年2次修改《外商投资产业指导目录》，对外资限制性措施削减了65%。先后设立11个自由贸易试验区，成为中国全面扩大开放的试验田。

不仅如此，中国还高度重视知识产权保护，这给国外知识产权所有者带来巨大经济利益。数据显示，过去5年，中国修订了《商标法》等10个相关法律。2014年，在北京、上海、广州设立了知识产权法院。2001年，中国对外支付知识产权使用费为19亿美元，2017年达到286亿美元。

此外，中国坚定支持多边、双边贸易体制，与WTO成员一起结束了信息技术的扩围谈判，取消了201项信息技术产品关税。积极进行贸易协定谈判，目前签署了16个自由贸易协定。

对等开放不一定公平

中国始终支持自由贸易，也提倡公平贸易。但自由公平贸易不意味着对等开放，对等开放并不一定带来公平。

这是因为各国发展水平不同，国情有差异，真正做到对等开放既不合理也不现实，更不符合世贸组织的最惠国待遇和非歧视性原则。

况且，在部分产品上，中国关税远低于发达国家，中国也从来没有做这方面“文章”。比如，日本乳制品的进口关税是95%，欧盟的进口关税是37%，美国是16%，中国的乳制品进口关税只有12%；在美国，卡车关税是25%，中国是20%；衬衫关税，大家穿的衬衫美国进口关税平均30%左右，中国只有15%。

此外，在农产品补贴方面，世贸组织的框架内，美国有权力对农场主补贴的金额190亿美元，欧盟有权力提供722亿欧元的补贴，中国没有这项权力。

未来，中国会有更多开放的方式。可以在WTO框架下继续进行谈判，相互开放市场，包括商品、服务和投资；也可以继续进行自由贸易协定的谈判；还可以进行双边投资协定的谈判，比如正在进行的中欧投资协定的谈判，这些谈判符合WTO规则。

最终还应回到谈判桌

全世界都知道，打贸易战没有赢家，尤其是两个经济大国。中美贸易关系是双赢互利的关系，中美建交到今天，两国的贸易已经增长了230多倍。这种贸易关系为美国解决了就业，降低了美国通货膨胀，并且为美国寻找海外市场起到了重要作用。

很显然，如此巨大复杂的贸易关系出现摩擦在所难免。但怎么处理，两个大国要负起责任，两国都是WTO的成员，完全可以在WTO共同的规则之下处理。

以美国对中国钢铁和铝产品进行的“232”调查为例，中国认为这个调查违背了WTO的规则。王受文称，中国对美国出口钢铁和铝产品只占美国进口的3%不到，“这么低的出口怎么能够对美国国家安全造成威胁？如果调查是基于国家安全，为什么又要对那么多国家进行豁免？”

中国认为“232”调查不符合WTO规则，中国利益受到损害，需要依据WTO规则捍卫自身利益。但还是希望中美两国能够在WTO框架内谈判解决分歧。

中国不希望和美国打贸易战，不希望和任何国家打贸易战。但是如果中国利益受到损害，也会将采取一切措施来捍卫。

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责任编辑：桂强