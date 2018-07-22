长生百白破疫苗案9个月前被检为劣药 5天前才被罚

原标题：起底长生百白破疫苗案：9个月前被检为劣药，5天前才被处罚！被疑未信披

来源：南方都市报

7月15日，经飞行检查，国家药监局认定长春长生生物科技有限责任公司在疫苗生产中存在记录造假情况，对其收证停产、立案调查；几天后，吉林药监局一纸行政处罚书又牵出2017年的“旧案”，原来长春长生的另一疫苗也曾抽检不合格，被认定为“劣药”。

虽然问题疫苗的调查还在进行中，资本市场早已草木皆兵。深交所2次关注函、1次谴责书拷问问题疫苗对公司营收影响、质疑公司未能及时信披。与此同时，长生生物股票连续五日跌停，市值蒸发百亿，多只基金对其下调估值。

如今，疫苗丑闻已发酵一周，舆情汹涌。因为一条举报线索，市值达200亿元的国内上市药企“长生生物”正在遭遇药监部门和资本市场的双重狙击。

人用狂犬病疫苗被查出“记录造假”

7月15日，国家药品监督管理局官网上的一则消息引发了国内疫苗行业的震动。

该消息显示，长春长生生物科技有限责任公司（简称长春长生）因一款人用狂犬疫苗的生产存在记录造假等违规行为，目前被国家药监局责令停止生产，并收回药品的GMP证书，并对相关违法违规行为立案调查。

长春长生的注册地位于吉林长春，主营业务为人用疫苗产品的研发、生产和销售。这款被药监局认定生产记录造假的疫苗——冻干人用狂犬疫苗（Vero细胞）被列入长春长生的核心产品，占国内市场近四分之一。公开年报数据显示，2017年该疫苗批签发数量达到355万人份，与同类企业相比，批签发量位居国内第二位。

国家药监局的公告显示，本次飞行检查所有涉事批次产品尚未出厂和上市销售，全部产品已得到控制。目前吉林食药监调查组已进驻企业，而国家药监局也派出专项督查组赴吉林督办调查。次日，长春长生所属上市公司对外公告，“对有效期内所有批次的冻干人用狂犬病疫苗（vero细胞）全部实施召回。”

人用狂犬病疫苗曾让长春长生引以为傲。在2017年的公开年报中，长春长生自称是“中国首批自主研发销售流感疫苗及人用狂犬病疫苗（Vero细胞）的疫苗企业”。而这款涉嫌造假的疫苗也是长春长生研究所内部开发而成。如果没有这次“黑天鹅事件”，这款疫苗预计2018年为公司带来7.4亿元的营收。

在召回公告中，长春长生表示，“根据长春长生近几年对冻干人用狂犬病疫苗（vero细胞）不良反应的监测，未发现因产品质量问题引起的不良反应。”

不过，南都记者梳理裁判文书网发现，长春长生公司生产的狂犬病疫苗曾引发医疗纠纷。

2006年10月，山东省的狂犬病疫苗使用者夏富兴，在注射长春长生公司2005年1月1日至2005年6月1日销往山东的狂犬病疫苗后受到伤害，在注射狂犬病疫苗的卫生所“润光公司”赔偿夏富兴76.5万元后，润光公司起诉长春长生公司，希望长春长生公司承担这笔赔偿金。不过，最终法院判决，润光公司败诉。

“一段调查了9个月的旧案”

这并不是长春长生第一次被爆出问题疫苗。

2017年下半年，在一次国家药品专项抽检中，长春长生公司生产的“吸附无细胞百白破联合疫苗”（批号201605014-01），经中国食品药品检定研究所（简称，中药检）检验，“效价测定”项不符合规定。依据《药品管理法》相关规定，这款疫苗“应按劣药论处”。

不久后，2017年11月3日，国家食药监官网发布了一则处置公告通报此事。涉事药企除了长春长生公司外，还有另外一家“武汉生物制品研究所有限责任公司”。两家问题疫苗共计65万余支，分别流向山东、武汉、重庆、河北等地的疾病防控中心。

百白破疫苗是预防百日咳、白喉、破伤风等疾病的有效手段，受众为儿童。这则处置公告还显示，在查明疫苗流向后，食药监局要求立即停止使用不合格产品、同时派出调查组对企业开展调查、对其他有效期内的百白破疫苗样品开展检验等等。

时任食药监总局新闻发言人在处置公告中回应称，“经查批签发记录，该2批次疫苗安全性指标符合标准，效价有效性指标不在抽样检验范围内。”

令人疑惑的是，虽然此案在2017年10月就已立案，而对长春长生的行政处罚决定书却是9个多月后发布。

今年7月18日，就在狂犬病疫苗案爆发后第三天，吉林省食药监局对长春长生发布了关于百白破疫苗违规的处罚决定书。关于涉案药品数量，处罚决定书显示“经查明，这批药品生产数量共253338支，由吉林省药品检验所抽样552支，销售到山东省疾病预防控制中心252600支，现库存186支。”最后，吉林食药监对长春长生进行没收库存、药品货值金额三倍罚款等处罚，“罚没款总计344万余元”。

不过，7月22日，长生生物公开回应称，并未收到吉林省食品药品监督管理局出具的立案调查通知书。而且，过去2年百白破疫苗占公司营收分别为0.37亿和0.3亿元。未达到深交所《股票上市规则》9.2条所述的10%比重，因此公司判断该事项不属于重大应披露的信息。

同时，长生公司表示，所有已经上市的人用狂犬病疫苗产品均经过自检，质量符合国家注册标准。按照《生物制品批签发管理办法》的规定，在取得中国食品药品检定研究院下发的《生物制品批签发证明》后公司产品才上市销售。

从国有研究所到高氏家族企业

从最初的国有研究所，到国资改制、借壳上市、如今发展成为市值达200亿的家族企业，长春长生的发展颇为神秘。

据2015年7月长生生物公布的一份审计报告可见，长春长生最早成立于1992年，前身是长春长生实业股份有限公司（下称“长生实业”），注册资本3000万。彼时的长生实业由长春生物制品研究所控股，持股比例为50%。

随后，长生实业开始经历一系列复杂的股权变更，包括职工股清理、增资、股权转让等等，公司控股大股东也几经更迭。2004年4月，时任大股东长春高新约定将其持有的本公司25%股权以3375万元对价转让给高俊芳，而高俊芳正是当时长春长生的董事长。

从此，高俊芳及其家族开始逐渐完成对长春长生的私有化。2012年1月，高俊芳和儿子张洺豪、丈夫张友奎三人对长春长生合计占股已达到56.12%，高氏家族作为一致行动人，成为长春长生的实际控制人。

2015年起，长春长生开始谋划借壳上市。长春长生先在江苏连云港市合资成立了名为“长生生物科技股份有限公司”的新公司，随后与上市企业“黄海机械”资产重组，得以完成“曲线上市”。2016年，这只股票证券简称更名为“长生生物”，而长春长生则成为长生生物（002680）的全资子公司。

从2015-2017营收数据可见，上市后，长生生物业绩增长迅猛。长生生物年营收从2015年的7.95亿元增至15.53亿元，增长率近200%。同时，需要民众自费接种的二类疫苗的毛利率在2017年达到90.86%。截至2017年末，长生生物总资产45亿元，净资产39亿元，市值近200亿元，员工千余人。

如今，高俊芳担任长生生物公司董事长、总经理、财务总监，张洺豪担任长生生物公司副董事长。长生生物2017年财报显示，截至2017年12月31日，高俊芳、张洺豪、张友奎三人合计持有公司36.66%股权，为长生生物实际控制人。

深交所启动公开谴责纪律处分

受两起问题疫苗的影响，长生生物在资本市场上遭到重挫。

截止至2018年7月20日收盘，长生生物已经连续5日跌停，市值蒸发近百亿元。公司7月20日收盘价已跌至14.50元/股，几十万卖单被压。而九泰基金管理公司旗下七支基金同时下调对长生生物的估值。其他基金公司如博时、易方达等也相应下调。

除了投资者的失望和逃离，长生生物的信披合规问题也被证监部门关注。

7月17-20日，深交所中小板公司管理部向长生生物连发2封关注函，分别就两款问题疫苗对公司经营影响、信息披露等情况进行质询。

在第二次关注函中，深交所透露，长生生物百白破生产车间已经停产，要求长生生物补充说明此次停产涉及产品影响与应对。同时质疑“吉林药监局早在2017年10月27日已对你公司予以立案调查，请说明公司是否存在信息披露不及时的情形”。

7月20日，深交所在官网发出《启动对长生生物公开谴责》。在谴责书中深交所指出，在对其2017年年报审查中，“已关注到公司疫苗销售大幅增长、研发支出异于同行、大额购买理财产品等情况”、“初步发现公司未及时披露被有关机关调查的信息、内部控制存在重大缺陷”。公司上述行为涉嫌违反《股票上市规则》《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，深交所已启动对公司及相关当事人公开谴责的纪律处分程序。

南都记者查阅长生生物的历年信披记录，发现2012-2017连续六年信披评级为B级良好。依据深交所的《中小企业板上市公司公开谴责标准》，有关上市公司对深交所作出的公开谴责决定不服的，可以在收到处分决定之日起的15个工作日内向深交所申请复核。

责任编辑：霍宇昂