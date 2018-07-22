七问问题疫苗:344万元罚轻了 歉意之外还需做什么

原标题：七问问题疫苗
一波未平，一波又起。
继狂犬疫苗生产记录造假之后，长春长生生物再陷“泥潭”。7月20日，长生生物公告称，旗下全资子公司因生产“百白破”疫苗“效价测定”项不符合规定，被要求处罚344万元。
市场反映明显，自事件发生后，长生生物连续5个跌停板，市值蒸发约百亿元。
事件扑朔迷离，中新社国是直通车梳理出人们最关心的七大问题。
Q1。狂犬疫苗生产记录造假对消费者有何影响？
7月15日，国家药监局公布，发现长春长生生物冻干人用狂犬病疫苗生产存在记录造假等违反《药品生产质量管理规范》行为，并表示所有涉事批次产品尚未出厂和上市销售，全部产品得到有效控制。
言外之意，涉事疫苗还未在市场上流通。
国家药监局官网截图
长生生物公告截图
据了解，生产记录是产品的基本标签和档案，不仅记载着企业的生产过程，而且也记录着产品的原材料、配制、成分、性能以及生产日期、销售去向等产品基本信息。
中国人民大学教授、中国消费者协会副会长刘俊海认为，生产记录造假的具体情况如何，关乎涉案狂犬疫苗是不是假药的认定。
目前，吉林食药监局调查组已进驻长生生物对相关违法违规行为立案调查，国家药监局专项调查组已进驻长生生物开展相关工作，长生生物亦成立自查组。
截至目前，“生产记录造假”的具体情况如何？对疫苗功效有何影响？之前的疫苗是不是存在同样的问题？一系列问题还没有更权威的说法。
Q2。“百白破”疫苗定为劣药，算假药吗？
7月20日，长生生物疫苗再次出现问题。旗下子公司生产的“百白破”疫苗因“效价测定”不合规定，被按劣药论处。
值得注意的是，不同于狂犬疫苗，“百白破”疫苗已流入市场。
长生生物公告截图
据了解，“百白破”疫苗，主要用于预防百日咳、白喉和破伤风等，是儿童基础免疫接种疫苗。
遗憾的是，当药监局没收库存的186支疫苗时，已经有25万支以上的疫苗已经打进孩子的身体里了。
这些疫苗是否“失效”？劣药算不算假药？
《中华人民共和国药品管理法》规定，假药主要包括没有经过药品监督管理部门批准生产的药品，以非药品（保健品）冒充药品或以他种药品冒充此种药品（假冒药品），变质的、被污染的药品，没有经过药品监督管理部门批准进口的药品。
劣药是指药品成分的含量不符合国家药品标准。未标明有效期、更改有效期、超过有效期的均按劣药论处。
截至目前，还不清楚“百白破”疫苗对社会造成多大影响，谁将为这件事负责，已种该疫苗的消费者如何维护权益。
Q3。问题疫苗去哪了？
“百白破”疫苗流入了山东。
经查明，该批药品生产数量共253338支，由吉林省药品检验所抽样552支，销售到山东省疾病预防控制中心252600支，现库存186支，销售价格是3.40元/支，该批药品的违法所得共858840元，货值金额共861349.2元。
山东是该种疫苗的“重灾区”。
中国裁判文书网截图
中国裁判文书网显示，长生生物曾向山东兆信发货690100/人份疫苗，其中包括冻干人用狂犬病疫苗（西林瓶）疫苗579540/人份，冻干人用狂犬病疫苗（预充）疫苗35520/人份，冻干水痘减毒活疫苗（西林瓶）514440/人份，流感病毒裂解疫苗（成人预充）31200/人份、流感病毒裂解疫苗（儿童西林）8400/人份、流感病毒裂解疫苗（儿童预充）7040/人份。合计金额46021220元。
据界面新闻了解，山东兆信从2013年开始与长生生物有业务往来，这些疫苗通过山东兆信卖往山东省疾控中心、防疫站、医院等场所。
Q4。迟到的处罚，是否涉嫌违规？
根据长生生物的公告，吉林药监局早在2017年10月已经开展对公司“百白破”疫苗的调查。
结果是：处罚的决定直到9个月后的2018年7月才公布，公司的公告也直到处罚下发后才公布。
长生生物公告截图
随即，监管层发关注函要求长生生物说明：公司是否存在信息披露不及时的情形。
在长生生物已经给出的反馈中，公司没有正面回应这一问题。
Q5.344万元，处罚轻了？
因“百白破”疫苗事件，长生生物受到如下处罚：
1、 没收库存的“吸附无细胞百白破联合疫苗” 186支。
2、 没收违法所得858840元。
3、处违法生产药品货值金额三倍罚款2584047.6元。罚没款总计3442887.6元。
长生生物公告截图
有律师人士建议，第一要提高行政处罚的上限，目前违规成本太低；第二要加大刑事责任追求力度。
Q6。 歉意之外，还需要做什么？
从2010年的“山西疫苗事件”，到2016年的“山东疫苗事件”，再到如今的“长生生物事件”，疫苗的安全问题屡屡被提及，但仍不断发生。
“药企为何会屡教不改？关键在于药企的违法成本太低，罚了款、换个药名又继续经营。”刘俊海说，要达到处理一个教育一片的效果，就必须抓住典型，依法从严处理。一旦长春长生构成刑事犯罪，除了要承担相应的刑事责任，还要严格落实行业禁入制度。
Q7。 谴责之外，还需要做什么？
事件发生后，深交所启动对长生生物公开谴责。
但仅仅谴责还是不够的。
人民日报评论说，这需要各地卫生部门、疾控中心和食药监部门迅速行动起来，作出翔实调查，及时发布权威信息，安抚社会情绪，疏导公众焦虑。这是应对围绕疫苗出现的舆情时，最关键的一环。
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