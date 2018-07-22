25万问题百白破疫苗销山东 学者律师申请信息公开

原标题：25万支问题“百白破”疫苗销往山东，学者律师申请信息公开

长春长生生物科技有限责任公司疫苗事件继续发酵，7月20日，吉林省食品药品监督管理局公布的处罚信息显示，该公司生产的25万余支问题“百白破”疫苗销售到山东省疾病预防控制中心。

7月22日，北京法桓律师事务所律师王鹏通过官网申请和邮件的方式向山东省食品药品监督管理局、山东省疾病预防控制中心申请相关信息公开，申请公开信息包括问题疫苗接种县市区域、儿童数量以及不良监测记录等。

山东大学法学院副教授刘加良也在当日通过EMS邮寄书面申请的方式向山东省卫计委申请公开上述问题疫苗招投标基础文件、流程文件、合同履行信息，以及山东省卫计委作为省疾控中心的主管单位针对事件的应对情况。

7月20日，吉林省食品药品监督管理局通过官网公布公布了吉食药监与药行罚[2017]16号处罚决定书，决定书显示，长春长生生物科技有限责任公司生产的“吸附无细胞白百破联合疫苗”（批号：201605014-01）经中国食品药品检定研究院检验，检验结果[效价测定]项不符合规定，应按劣药论处，2017年10月27日对该公司予以立案调查。

处罚决定书显示，经查明，该批药品生产数量共253338支，由吉林省药品检验所抽样552支，销售到山东省疾病预防控制中心252600支，现库存186支，销售价格是3.40元/支，该批药品的违法所得共858840.00元，货值金额共861349.20元。

吉林省食品药品监督管理局对长春长生生物科技有限责任公司作出处罚决定，没收库存的“吸附无细胞百白破联合疫苗”（批号：201605014-01）186支；没收违法所得858840.00元。处违法生产药品货值金额三倍罚款2584047.60元。罚没款总计3442887.60元。

王鹏告诉澎湃新闻（www.thepaper.cn），他查阅山东省食品药品监督管理局、山东省疾病预防控制中心网站看不到问题疫苗的相关信息，出于疑惑，决定申请信息公开。王鹏申请的信息公开内容包括，上述涉案劣药疫苗采购数量、总金额及采购负责人；上述涉案劣药销售到山东省疾病预防控制中心252600支的具体儿童接种县市区域、儿童数量以及目前剩余数量；关于接种上述劣药疫苗的有关儿童不良监测记录，是否存在轻伤、重伤或死亡情况；关于上述劣药接种儿童的补救方案和措施。

刘加良告诉澎湃新闻，25万余支问题“百白破“疫苗销到山东，自己长于山东、工作于山东，家中小朋友仍是学龄前儿童。问题疫苗的购买端及其监管方是否存在违规与过错，他目前疑惑颇多。

刘加良认为，自己申请公开的上述信息已属于“需要社会公众广泛知晓的政府信息”，希望山东省卫计委能依法用书面的方式进行回复。

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责任编辑：霍宇昂