长生生物复牌连续第六个跌停 市值缩水111亿元

原标题：长生生物复牌连续第六个跌停 疫苗事件后市值缩水111亿元 |新京报财讯
新京报讯（记者李云琦）7月23日午盘开盘，长生生物再次跌停，股价报13.05元/股，对应总市值127.07亿元。今日上午，长生生物公告称，公司收到中国证券监督管理委员会 《调查通知书》，因涉嫌信息披露违法违规被立案调查，股票可能存在被实施退市风险警示、暂停上市或终止上市的风险。
7月15日，长生生物狂犬疫苗记录造假爆发。此前的7月13日收盘，长生生物股价报24.55元/股，对应总市值为239.04亿元。事发后，长生生物总市值以缩水111.97亿元。
今日早间长生生物提示称，公司因涉嫌信息披露违法违规被立案调查，如果公司因前述立案调查事项被监管部门最终认定存在重大违法行为或移送公安机关，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票可能存在被实施退市风险警示、暂停上市或终止上市的风险。
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