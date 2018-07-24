40万支问题疫苗曾销往重庆河北 武汉生物尚未回应

原标题：25省区市已就长春长生疫苗案发声！

习近平作出重要指示，强调要一查到底严肃问责

正在国外访问的中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平对吉林长春长生生物疫苗案件作出重要指示指出，长春长生生物科技有限责任公司违法违规生产疫苗行为，性质恶劣，令人触目惊心。有关地方和部门要高度重视，立即调查事实真相，一查到底，严肃问责，依法从严处理。要及时公布调查进展，切实回应群众关切。习近平强调，确保药品安全是各级党委和政府义不容辞之责，要始终把人民群众的身体健康放在首位，以猛药去疴、刮骨疗毒的决心，完善我国疫苗管理体制，坚决守住安全底线，全力保障群众切身利益和社会安全稳定大局。

中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出批示要求，国务院立刻派出调查组，对所有疫苗生产、销售等全流程全链条进行彻查，尽快查清事实真相，不论涉及到哪些企业、哪些人都坚决严惩不贷、绝不姑息。对一切危害人民生命安全的违法犯罪行为坚决重拳打击，对不法分子坚决依法严惩，对监管失职渎职行为坚决严厉问责。尽早还人民群众一个安全、放心、可信任的生活环境。

目前，国务院已建立专门工作机制，并派出调查组进驻长春长生生物科技有限责任公司进行立案调查。调查组将抓紧完成案件查办、责任追查、风险隐患排查等工作。吉林省成立省市两级案件查处领导小组，配合国务院调查组做好相关工作，并结合此案件全面排查高风险药品企业。吉林省食品药品监督管理局已收回长春长生狂犬病疫苗药品GMP证书，停止该企业狂犬病疫苗生产及销售，暂停该企业所有产品批签发。

图片来自网络

25省（自治区、直辖市）已发声

7月16日起，多地疾控部门就长春长生疫苗案件做出回应。截至发稿，至少已有25个省、自治区和直辖市的疾控部门就长春长生疫苗案件发声。包括上海、海南、重庆、安徽、山东、山西、河北在内的多地疾控中心明确表示，全面停用、或是暂停使用长春长生狂犬病疫苗。北京、天津、陕西、甘肃、河南、湖南、浙江、江苏、广西、西藏、江西、福建、广东、宁夏、贵州等省市自治区表示，并无涉事批次疫苗流入，四川省则表示问题狂犬病疫苗已全部召回，并未进入社会。

截至目前，也有不少省市对疫苗召回情况做出了介绍。河南省称，截止到18日12时，河南全省共统计封存长春长生狂犬病疫苗149143人份，这占到长春长生狂犬病疫苗河南市场总量的99%。广西疾控中心称，长春长生公司主动自行召回，属公司行为，至2018年7月18日，广西已有58个县（市、区）召回93384支。

未完成接种者可换品牌继续接种

多地疾控中心均提醒，如已接种了长春长生公司的冻干人用狂犬病疫苗，尚未完成全程接种的，可使用另一品牌的冻干人用狂犬病疫苗继续按原程序完成全程接种。

河南省郑州市二七区疾控中心免疫规划科科长王衡说，对长春长生的其他批次狂犬病疫苗，已经采取了暂时封存的措施。“我们是有长春长生的狂犬疫苗的采购记录，但是都是由国家药监局颁发的批签发合格证和检验报告，质量是有保证的。同类产品一共有三到四家，我们进行同时采购，供应是比较充足的，请群众不要有恐慌或担心。如果没有条件或者无法实现的话，使用其他合格的狂犬疫苗进行序贯接种，是没有问题的，都不会影响效果。”

长春长生此前在声明中表示，在检查组发现问题后，公司第一时间把所有涉及的批次疫苗全部封存，避免流向市场，为保证用药安全，公司正在对有效期内所有批次的冻干人用狂犬病疫苗（vero细胞）全部实施召回。长生生物医学咨询部工作人员表示，将对召回来对产品进行全面评估，没有问题的话会作为合格产品继续销售。现在在市场上无法再接种他们的产品，但是09年版的狂犬病操作指南指出，之前接种的厂家后续无法接种，也可以用其他厂家进行替代。

长春长生董事长已被控制，武汉生物尚未回应

23日下午，长春新区公安分局依据吉林省食品药品监督管理局《涉嫌犯罪案件移送书》，对长春长生生物科技有限责任公司生产冻干人用狂犬病疫苗涉嫌违法犯罪案件迅速立案调查，将主要涉案人员公司董事长高某芳（女）和4名公司高管带至公安机关依法审查。

而另一家涉百白破问题疫苗事件的武汉生物制品研究所有限责任公司，已被武汉市食药监局作出行政处罚。

经查，长春长生生物科技有限责任公司生产的效价不合格疫苗共计252600支，全部销往山东省疾病预防控制中心；武汉生物制品研究所有限责任公司生产不合格批次百白破疫苗共计400520支，销往重庆市疾病预防控制中心190520支，销往河北省疾病预防控制中心210000支。

武汉市食药监局官网显示，2018年5月29日，武汉市食药监局对武汉生物作出行政处罚，处以没收违法所得、罚款。”记者多次致电武汉生物制品研究所有限责任公司，咨询涉案百白破疫苗及行政处罚相关问题，未获有效回应。23日，记者尝试询问湖北省食品药品监督管理局，但宣传处相关负责人员的手机一直处于关机状态。湖北省疾控中心党委办公室回复称，23号晚会有消息在省疾控中心官网上发布，但是截至目前仍没有相关消息发布。

专家：补种不良反应几率极低

昨天，河北省卫生计生委召开百白破疫苗补种工作视频会议，就河北省百白破疫苗补种实施方案进行解读培训，明确补种对象、补种原则和补种程序。2017年11月以来，河北省为涉及儿童提供后续剂次的百白破疫苗常规接种服务。目前，全省143941名接种不合格百白破疫苗儿童中，已有102243名儿童按照国家免疫程序接种了后续剂次百白破疫苗。

就重复接种是否会有不良反应的问题，河北省疾控中心免疫规划管理所所长张振国表示：百日咳的效价不合格，白喉和破伤风效价是合格的，现在需要给孩子补种一个剂次或两个剂次的疫苗。从理论上来说增加接种剂次是会增加异常反应发生的几率，尽管这种发生率非常的低，但是确实是有的。国家针对发生异常反应的儿童也有一个保护的机制，将严格地按照这次补种的原则的程序进行接种，因为这次接种程序也比较复杂。此外，严格掌握儿童接种的禁忌症，我们知道有些儿童在接种疫苗时是有禁忌症的，有些是不能够接种某一种疫苗的，这样我们来保证儿童接种的健康和安全，减少副反应的发生。

北京大学医学部基础医学院免疫学系教授王月丹表示，补种百白破疫苗的安全性是非常高的。尽管有的时候会有一些不良反应，发热等，但是都是可控的。大家担心的其实都是非常严重的不良反应，比如引起高热惊厥或者神经系统的病变，但据观测，这样的发病机会都是在百万分之一以下的。另外，这一批问题疫苗的使用者，其实之前都是打过百白破疫苗的，不管是有问题的还是没有问题的，都是打过的，且打过以后都是没有不良反应的。在这个基础上，会出现严重不良反应的几率会更低。

专家：不让孩子打疫苗相当于不让孩子上学

针对日前有家长提出“从不打疫苗”的说法，王月丹教授提示，预防接种是预防和控制传染病最经济、最有效的手段。打疫苗，好比“上学”，是让免疫系统“受教育”的过程。任何情况下，都不应当拒绝疫苗。接种疫苗就相当于我们对孩子进行的教育，对他的免疫系统进行“教育”，使得他将来获得对抗传染病的能力，不让孩子打疫苗就相当于不让孩子上学，所以必须要接种。

此外，长生生物科技股份有限公司23日的公告显示，公司当日收到证监会调查通知书，因公司涉嫌信息披露违法违规被立案调查。长生生物23日开市起停牌，于当日下午开市起复牌。

吉林省委召开常委会：坚决问责！

公告信息还显示，如果长生生物因前述立案调查事项被监管部门最终认定存在重大违法行为或移送公安机关，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票可能存在被实施退市风险警示、暂停上市或终止上市的风险。

7月23日，习近平总书记对长春长生生物科技有限责任公司违法违规生产疫苗作出重要指示，吉林省委立即召开常委会议传达学习，表示将以最坚决的态度和有力的举措，全力做好案件查处工作，一查到底，坚决问责，全力保障群众切身利益和社会安全稳定大局。

相关新闻

官方表态

习近平对疫苗案作出指示：一查到底 坚守安全底线

李克强批示疫苗事件：突破道德底线 须给人民交代

关于长生生物疫苗事件 证监会也出手了

山东省长龚正主持召开专题会：全面排查疫苗各环节

各地回应

问题疫苗流向何处？逾20省份回应

河北百白破疫苗补种：超十万名儿童已接种后续疫苗

重庆：将与鲁冀两省同步开展补种百白破疫苗工作

山东疾控：长生生物不合格百白破疫苗已接种24万支

重庆：伪劣百白破疫苗已接种177142支 涉142343人

涉事药企

警方对长春长生立案调查 董事长和4名高管被带走

疫苗“女王”高俊芳跌落

国产疫苗公司集体暴跌：370亿市值瞬间蒸发

长生生物被证监会立案调查 医药板块领跌市场

长生生物狂苗造假：身家51亿“女掌门”的十年崛起

长生生物6亿销售费用的秘密：行贿多地官员

热点追问

问题疫苗涉事企业被罚后 为何仍多次中标政府采购

劣质疫苗咋上市？三大百白破疫苗供应商都曾不合格

劣质疫苗事件掀起轩然大波 看看各国如何严加监管

媒体评论

经济观察网：疫苗事件 怎样才算是明明白白的交代

央视：疫苗事件带给我们的三个沉重的思考

新华社：对于问题疫苗 相关部门必须要一查到底

央视：这种一罚了之的监管 究竟作用几何？

长生生物被曝疫苗造假 五大官媒集体痛批

责任编辑：张建利