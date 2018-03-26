特朗普步步紧逼中美贸易博弈升级 中方如何备战？

原标题：中美贸易博弈再升级 中方该如何“备战”？

3月23日，美国特朗普总统签署备忘录，根据2017年发起的特殊301调查初步结果，认定中国在美国知识产权和商业秘密存在盗窃行为，拟对中国税额约600亿美元的货物征收高达25%的进口关税。具体措施将由美国贸易代表办公室在两周内落地具体征收关税方案。7小时后，中国商务部马上出台具体应对措施，对约30亿美元的美国进口农产品加征15%或25%的高关税，至此，中美贸易摩擦升级。中美贸易战也有可能一触即发。

特朗普为何步步紧逼？

中美贸易摩擦近一年来逐步升级，早在2017年年初，特朗普一上台马上威胁要把中方定义为汇率操纵国，征收高达45%左右的关税。接着，2017年七八月份，又指责中国存在盗窃美方知识产权的行为，开始启动对中国的“301条款”调查。到了2018年年初，美方再次升级贸易摩擦。美方准备对其主要进口国的进口钢铁品征收高达百分之二十的关税。同时，又似乎网开一面，指出有些国家可以通过谈判取得关税豁免。可以预期的是，北美自贸区的加拿大墨西哥可以豁免，欧盟最终也能顺利过关，但唯独中国不太可能豁免。这不，最近靴子落地，根据所谓的 “301调查”结果，准备对中方600亿美元的产品课税。中美贸易摩擦步步升级，终于擦枪走火了。

特朗普团队之所以这么做，表面的原因，自然是中美贸易逆差，中美贸易失衡。以中方口径计算，中美贸易逆差保守的数据在2017年也高达2760亿美元，占了美方逆差的三分之二。对此，美方断定，之所以有大量双边贸易逆差，主要是因为中方长期实行出口退税等补贴政策、知识产权盗窃乃至中国存在可能的对美国市场有低价倾销行为。

因此，美方希望通过对中方征收高关税来减少贸易逆差。尽管钢铁行业在中美的贸易额相对比较低，只有17亿美元，占不到中美贸易额的一个百分点。但美方贸易摩擦首指钢铁产业，主要是因为美国的钢铁工会力量很强，经常组成特殊利益集团游说两党，影响到总统及两院选举结果。

不过，这次“301调查”结果比坊间预计的结果更差。因为90年代的美国对华三次“301调查”都是“雷声大雨点小”，所以市场上多少预计这次调查也会无疾而终。但特朗普不是克林顿，不单开出天价筹码，涉税金额达600亿美元，而且箭指中国核心产业：高铁装备、新一代电子通讯业、新能源汽车等。其实，美国在这些领域认定中方存在知识产权保护过弱或者剽窃美方技术，是“欲加之罪何患无辞”。美国高铁产业并不世界领先，中国何来剽窃？相反，众所周知，许多高铁装备技术都是中方自主研发的。

所以，特朗普通过“特殊301调查”来挑起贸易争端，可以说是“项庄舞剑，意在沛公”。此次“贸易战”所指的行业都是中国“2025制造”发展的核心产业，或是代表着中国国家高端制造业发展的方向，已经超越了贸易争端。所以这次的贸易摩擦升级表面上是因为双边贸易失衡，但实质上是美方希望通过贸易壁垒打压中国未来发展的高端制造业产业。

对美方而言，这可不是什么阴谋论，甚至可以说就是“阳谋”。美国总统此前国情咨文中已经写得很明白，“中国是美国发展的战略竞争对手”。卧榻之旁，岂容他人酣睡？作为一个竞争意识很强的商业高手，特朗普当然懂得“不战而屈人之兵”为上上策。所以，如果中方对美方不断扩大的贸易摩擦不作为的话，恐怕是树欲静而风不止。

中方只能“备战促和”

为回答这个问题，不妨回溯下过去一年中美贸易博弈。当特朗普2017年威胁要把中国定义为汇率操纵国的时候，中方的确做出了很大的让步，并尽最大诚意，力求平息贸易争端。在特朗普百日计划出台后，中方在五月份推出早期收获成果，在10个领域增加从美进口。事实上，如果美方不对华高科技产品出口限制的话，中方更愿意从美方进口更多。

但事与愿违，美方8月份开启对中方的301调查。中方对此并没启动大规模的双反措施。接着，11月份特朗普访华，为了争取贸易合作双赢，中方更是开出2500亿进口大单，这完全可以弥补美方一年的中美双方贸易赤字。特朗普走的时候很开心，高赞中国的合作支持。这一趟，特朗普是赢了面子，也得了里子。但时隔不久，一开年就杀个回马枪，重启钢铁高关税。这就是两面的特朗普！

应该深刻地认识到，中美两国双边贸易失衡，并非两国贸易政策制定所导致的结果，而是两国要素禀赋比较优势的自然结果，也是两国深入融入到全球经济一体化的必然结果。

相对于美国而言，中国是劳力丰富型国家，纺织鞋帽等劳力密集品的成本优势非常明显，所以中方在这些劳力密集型产品上有比较优势。至于电子、机械、交通运输产品等中国最大的出口产品，其实大多是加工贸易，毕竟加工贸易目前还占中国出口的三分之一，其中许多核心零部件都是从美国、欧盟、日韩进口的。

这就会有两个含义：第一，中方虽有巨额贸易顺差，不等于中方有巨额贸易利差。比如ipod中方出口离岸价209美元，但中方的各中间品进口已达200美元，所以中方只得利差9美元，中方挣的钱其实只是装配、加工这一块。

第二，如果中间品大部分是从美国进口，特朗普对中方最终品课税，其实受损大头的也还是美国企业。笔者与上海财经大学的余智教授、美国乔治敦大学的Ludema和Mayda教授的一个合作研究已为此提供了大量的实证研究结果，就是目前美国学术界和部分企业界有识之士对特朗普当局非常不满。在日前的一次学术研讨会上，诺奖得主Michael Spence甚至鼓励中方对美方征收更高的关税，以牙还牙。

以目前情形来看，中方已经无路可退。如果一味绥靖纵容，美方肯定会变本加厉，不断提高筹码，到时，中方制造业将面临更大挑战，实体经济发展会更难，和气生财只是一厢情愿。所以，如今之策，只有备战促和，以小战换大和。

当然，并不是说中方目前对美国30亿进口品征收高关税，特朗普就会停手进行贸易谈判。在国际经贸博弈中，知己知彼是最起码的要求，同时也要知道对方也是“知己知彼”。聪明人不会假设自己比对方更聪明，在这个具有完美信息的博弈中，如果美方继续步步升级贸易摩擦，并发展成贸易战，美方能赢吗？中方该怎么办？

美或成贸易战最大输家

那么，如果特朗普继续升级贸易摩擦，两周后做实301罚单，同时，对中国出口到美国最重重要的机械、电子设备、交通运输产品征收高关税的话，那么，贸易战则全面来临。对此，中方该何去何从？

早在去年贸易摩擦开始升级时，笔者与清华大学的郭美新、陆琳和香港中文大学的盛柳刚三位教授合作研究了中美贸易战对中美双方的经济福利影响，论文已经发表在MIT主办的《亚洲经济论文》（Asian Economic Papers）上。我们基于一般均衡模型框架下，运用最新62个主要贸易国的数据进行模拟计算，分别讨论了下面三种情况。如果特朗普首先打起贸易战，对中方主要出口品征收高达45%的高关税，美国会赢吗？中国如何面对？

在我们的研究中，我们分析了三种情况，特朗普发起贸易战，中方有三种策略：不还手，单手还手（即对美贸易报复）；还有双手还手（就是对美贸易报复，同时，对其他国家更大的贸易开放）。不管是哪种情况，在全球62个国家中，美方基本上都是最大的输家。透过模型背后的数据和公式，直观的理由如下：

第一，如果美方对中方主要产品征收高关税，中国产品基本上没法进入美国市场，美国老百姓得为此付出翻倍的价格购买同样的消费品，这对美国普通民众来讲无疑是个噩梦。著名的畅销书《离开中国制造的365天》，讲了一个普通家庭准备一年不用中国产品，结果发现他们生活基本上过不下去。如果不用中国造的5美元拖鞋，就得买韩国的15美元拖鞋，更难受的是许多产品其他国家根本没生产。翻倍的价格当然推高了CPI，导致老百姓真实福利下降。

第二，如果美方对中方主要产品征收高关税，哪怕中国产品进入不了美国，美国也没办法拿回相应制造业的蓝领工作岗位。因为哪怕美国不从中国进口，东盟其他国家在劳力密集型产品的比较优势都比美国明显得多，美国也只能从其他国家进口。美国国内厂商根本没能力拿回商家并创造相应的工作岗位。

第三，如果贸易战全面开打，中国不能再到美国并购投资，估计绿地投资也会很难，这样美国会损失更加的就业机会，目前保守的估算是26万个工作岗位。

第四，如果贸易战再进一步升级成为金融战，中国拿3万亿美元来从欧盟、东盟进口产品，不买美国国债。正如央行行长易纲说的，房子是用来住的，钱是拿来花的，不是拿来存的。这样，釜底抽薪之下，美方则计将安出？

中方应对贸易战的三种对策

回过头来讨论贸易战开打，中方的可能对策和影响。

中方的第一个对策是：只挨打不还手，继续打太极，口诛笔伐而实不至。如果这样，由于中方失去了占目前出口总额13%的美国出口市场，那么，中国的出口受到很大影响，会有大批制造业企业倒闭减产，工人下岗失业。所以总体福利恶化，在62个主要贸易国中福利变化排名居中。

中方的第二个对策是：来而不往非礼也，中方以牙还牙，对美方主要出口品征收高达45%的关税。同时，没有其他贸易策略政策，中方依然保持巨额贸易顺差。如果这样的话，短期内中方损失会更大。这里面的机制是一方面因为无法向美方出口，中方就业受到影响。另外，因为没有美国的进口品，国内上游生产品价格会上涨，所以国内生产者价格指数（PPI）或者消费品价格指数会上涨，老百姓真实收入下降。在62个主要贸易国中福利变化排名居后。所以如果打贸易战，短期阵痛我们应该有充分的心理准备。但如果能以战止战的话，则短期的贸易战阵痛可以换来长期的自由贸易所得。

中方的第三个对策是：中方以牙还牙，对美方主要出口品征收高关税。同时，扩大从其他国家特别是欧盟、东盟以及一带一路国家的进口。欧盟和东盟目前是中国的最大和第三大贸易伙伴，一带一路68个国家则占了中国外贸的四分之一。如果中国能从这些国家增加进口，则可以有效降低上游生产品和下游消费品的国内价格，有效地提升老百姓的真实工资。这样，中国基本上不会受到中美贸易战的影响。总体经济福利变化不大。

所以，短期看，中美打贸易战，中方肯定会有阵痛。但长期看，如果中方只打不还手，中方会输了面子，也输了里子（最怕的还是欧盟也跟风而上），是下下策。如果中方实行贸易报复，以牙还牙，短期会受损厉害，长期则可以以战止战，是为中策。最后，如果中方实行贸易报复，同时增加从欧盟和东盟国家的进口，则中国基本不受中美贸易战影响，是为上上策。

有利有理有节地应对中美贸易摩擦

摸清全面开打中美贸易战的可能影响后，如何应对目前的中美贸易摩擦呢？

首先还是要做好预判：特朗普下一步会怎么办？一种可能，600亿的罚单目前是在试探中方的反应。如果中方听之任之，两周后先坐实600亿涉税罚单，之后贸易摩擦会步步升级。如果这样，中方的最优策略是做出强硬反应，并以官方渠道公布。给美方传递信号：如继续制造贸易摩擦，中方一定反制，并不给自己任何退让的可能或空间。这其中多少有点类似巨鹿之战中的破釜沉舟，置之死地而后生。给定中方的强硬反应，利益优先的特朗普多半会知难而退，两周后找个台阶下， 大家握手言和，和气生财。

当然，特朗普也可能好赖不吃，继续硬对硬。如果这样，中方要做好全面打贸易战的准备。那么，目前的最佳做法是积极备战，以战促和。可以争取贸易谈判，但不要把希望寄托在WTO争端机制的扯皮上面。毕竟，空谈误国。

那么，如何做到“备战促和”呢？笔者认为，要做到“有利、有理、有节”三点。

什么是有利？就是要打痛敌人，但不要一下子打中其要害。窃以为这次对美30亿进口品征税就是很好一例。先不打大豆、飞机，因为这样会伤筋动骨，美国肯定会全面反击，这不是我们的初衷，毕竟，中美合作共赢是我们追求的终极目标。但对农产品课以高税，马上动了美国农会的蛋糕。美国农业虽然只占其GDP极小一块，但美国农会非常团结，经常组成利益集团游说两党，这样，特朗普后院起火，麻烦不小。可以“乱其心志”。

有理自然是必须证据确凿。这点容易，美国长期对其进口白糖进行限制，限制其他国家出口。有节则应该是打打停停。对特朗普，要观其言，查其行。边打边和，不妨以打促和。

总之，今天的中美贸易是你中有我，我中有你，双方贸易利得如同意大利面，剪不断理还乱。中方只有抛掉幻想，积极备战，不惜以小战换大和。天下大势，浩浩荡荡，顺之者昌，逆之者亡。全球化的趋势不可能因为特朗普一人会有根本性的改变。只有坚持自由贸易，努力促进全球化才能利己利人。

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责任编辑：张玉