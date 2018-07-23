辽宁疾控中心:涉事两批次百白破疫苗未供应辽宁省

原标题：辽宁省疾控中心：涉事的两批次百白破疫苗未供应辽宁省

中新网7月23日电 辽宁省疾病预防控制中心今日对关于近期疫苗相关问题进行解答，并在其微信公众号公布。辽宁省疾病预防控制中心指出，涉事的两批次百白破疫苗未供应辽宁省。

辽宁省疾病预防控制中心介绍，根据2017年11月3日国家食品药品监管总局发布信息：长春长生生物科技有限公司生产的批号为201605014-01、武汉生物制品研究所有限责任公司生产的批号为201607050-2的百白破疫苗效价指标不符合标准规定。2018年7月15日国家药品监督管理局发布通告，发现长春长生生物科技有限责任公司冻干人用狂犬病疫苗生产存在记录造假等严重违反《药品生产质量管理规范》行为。

辽宁省疾病预防控制中心指出，经核实，上述两批次百白破疫苗未供应辽宁省。2018年7月15日国家药品监督管理局发布的《关于长春长生生物科技有限责任公司违法违规生产冻干人用狂犬病疫苗的通告》明确指出，所有涉事批次狂犬病疫苗未出厂和上市销售。

儿童接种过百白破疫苗是否还会患百日咳、白喉、破伤风？辽宁省疾病预防控制中心介绍，接种百白破疫苗是预防儿童白喉、破伤风和百日咳的有效措施。按照国家免疫程序，百白破疫苗需接种4剂次，分别于3、4、5月龄和18月龄各接种1剂次，完成4剂次接种的儿童可得到较好的保护效果。相关研究显示，百白破疫苗预防典型百日咳的效力约85%，因此，即使接种了百白破疫苗的儿童，少部分人也有可能罹患百日咳。百白破疫苗预防儿童破伤风的保护效力为80-100%，完成4剂次接种可为青少年期提供有效保护。百白破疫苗对白喉的保护效果较好，接种3剂次以上的疫苗保护效力约为95%。我省已连续19年没有白喉病例的报告，百日咳和新生儿破伤风的每年发病数也已降至个位数。

如何查询疫苗接种信息？辽宁省疾病预防控制中心介绍，通过查看儿童预防接种证或咨询接种单位。预防接种证也是儿童入托、入学、出国留学等的凭证，请妥善保管。

相关新闻

官方表态

李克强批示疫苗事件：突破道德底线 须给人民交代

国家药监局：长春长生随意变更疫苗工艺参数

山东省长龚正主持召开专题会：全面排查疫苗各环节

各地回应

问题疫苗流向何处？逾20省份回应

河北14万人注射不合格疫苗 省疾控中心：将补种

武汉食药监：已处罚涉百白破问题疫苗的武汉生物

山东疾控：长生生物不合格百白破疫苗已接种24万支

起底药企

国产疫苗公司集体暴跌：370亿市值瞬间蒸发

长生生物被证监会立案调查 医药板块领跌市场

长生生物复牌连续第六个跌停 市值缩水111亿元

长生生物：百白破生产车间已停产 将制定纠正措施

长生生物狂苗造假：身家51亿“女掌门”的十年崛起

长生百白破疫苗案9个月前被检为劣药 5天前才被罚

长生生物6亿销售费用的秘密：行贿多地官员

媒体评论

央视：疫苗事件带给我们的三个沉重的思考

新华社：对于问题疫苗 相关部门必须要一查到底

央视：这种一罚了之的监管 究竟作用几何？

长生生物被曝疫苗造假 五大官媒集体痛批

人民网评：面对疫苗乱象 监管部门应有所作为

责任编辑：余鹏飞