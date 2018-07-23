辽宁疾控中心:涉事两批次百白破疫苗未供应辽宁省

原标题：辽宁省疾控中心：涉事的两批次百白破疫苗未供应辽宁省
中新网7月23日电 辽宁省疾病预防控制中心今日对关于近期疫苗相关问题进行解答，并在其微信公众号公布。辽宁省疾病预防控制中心指出，涉事的两批次百白破疫苗未供应辽宁省。
辽宁省疾病预防控制中心介绍，根据2017年11月3日国家食品药品监管总局发布信息：长春长生生物科技有限公司生产的批号为201605014-01、武汉生物制品研究所有限责任公司生产的批号为201607050-2的百白破疫苗效价指标不符合标准规定。2018年7月15日国家药品监督管理局发布通告，发现长春长生生物科技有限责任公司冻干人用狂犬病疫苗生产存在记录造假等严重违反《药品生产质量管理规范》行为。
辽宁省疾病预防控制中心指出，经核实，上述两批次百白破疫苗未供应辽宁省。2018年7月15日国家药品监督管理局发布的《关于长春长生生物科技有限责任公司违法违规生产冻干人用狂犬病疫苗的通告》明确指出，所有涉事批次狂犬病疫苗未出厂和上市销售。
儿童接种过百白破疫苗是否还会患百日咳、白喉、破伤风？辽宁省疾病预防控制中心介绍，接种百白破疫苗是预防儿童白喉、破伤风和百日咳的有效措施。按照国家免疫程序，百白破疫苗需接种4剂次，分别于3、4、5月龄和18月龄各接种1剂次，完成4剂次接种的儿童可得到较好的保护效果。相关研究显示，百白破疫苗预防典型百日咳的效力约85%，因此，即使接种了百白破疫苗的儿童，少部分人也有可能罹患百日咳。百白破疫苗预防儿童破伤风的保护效力为80-100%，完成4剂次接种可为青少年期提供有效保护。百白破疫苗对白喉的保护效果较好，接种3剂次以上的疫苗保护效力约为95%。我省已连续19年没有白喉病例的报告，百日咳和新生儿破伤风的每年发病数也已降至个位数。
如何查询疫苗接种信息？辽宁省疾病预防控制中心介绍，通过查看儿童预防接种证或咨询接种单位。预防接种证也是儿童入托、入学、出国留学等的凭证，请妥善保管。
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