美媒称美国财长姆努钦将访华 外交部回应

原标题：“美国经济屈服时代已终结”？华春莹：说美国经济恐吓和霸权可以休矣更恰当

[环球时报-环球网报道 记者郭芳]据报道，美国副总统彭斯最近表示，美国对中国产品征税的新举措表明，美方经济屈服时代已经终结。美国商务部部长罗斯称，最终将就有关问题进行谈判，而非为此而战。26日，中国外交部发言人华春莹表示，美国有关官员说，美国经济屈服时代已经终结。这件话听着非常别扭，感觉像是张冠李戴了。与其说美国经济屈服时代已经终结，不如说美国经济恐吓和霸权可以休矣。这么说会更恰当。

华春莹说，美方应该明白，在二十一世纪国际贸易需要规则，而不是强权。中方一直遵守世贸组织的规则，维护以世贸组织为核心，以规则为基础的透明、非歧视，开放和包容的多边贸易体系。我们也一起主张要通过相互尊重，平等互利的原则，通过谈判协商解决彼此的分歧，包括经贸方面的分歧。事实上，中美两国就经贸问题也一直在进行磋商。

华春莹强调，当然，我们也有信心、有能力在任何情况下维护好我们自己正当合法的利益。“现在球在美方一边，我们希望美方做出理性而慎重的决策和选择。”

美国《华尔街日报》26日报道称，美国财长姆努钦将访华。有外媒记者26日就此提问“中方是否愿意提出邀请？”华春莹说，关于中美经贸问题，包括摩擦问题，中方愿意与美方本着相互尊重和平等互利原则来谈判，妥善地管控分歧。我们对话磋商的大门始终是敞开的。

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责任编辑：桂强