长春长生问题疫苗流向渐查明 还有这些问题需关注

原标题：长春长生问题疫苗流向逐渐查明 还有这些问题需关注

吉林长生疫苗案件发酵至今，事件进展仍牵动人心。但还有几个问题仍需关注，涉事的不合格疫苗流向了何处？疑似注射了不合格疫苗的孩子们该如何应对？各地疾控部门又拿出了哪些解决方案？

朋友圈截图

22日深夜，中国政府网发布消息，国务院总理李克强就疫苗事件作出批示，此次疫苗事件突破人的道德底线，必须给全国人民一个明明白白的交代。要求对所有疫苗生产、销售等全流程全链条进行彻查尽快查清事实真相，不论涉及到哪些企业、哪些人都坚决严惩不贷、绝不姑息。

同日早些时候，国家药监局通报表示将会同吉林省局已对企业立案调查，涉嫌犯罪的移送公安机关追究刑事责任。

多地疾控回应狂犬病疫苗生产违规事件

针对长春长生公司狂犬病疫苗生产违规事件，多地疾控部门已陆续做出回应。

7月16日起，多地疾控部门做出回应。截至7月22日，至少已有20个省、自治区和直辖市的疾控部门就长春长生疫苗事件进行发声。

包括上海、河南、海南、重庆、山东、山西、广西、河北等省市区在内的疾控中心明确表示，全面停用、或是暂停使用长春长生狂犬病疫苗。

湖南、福建、广东等省份的疾控中心表示，该省境内没有涉事批次狂犬疫苗。

另外，还有西藏、北京、天津、江西等省份的疾控部门称，未采购长春长生公司狂犬病疫苗产品或是采购此次涉事疫苗批次。

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不合格百白破疫苗都到了哪里？

山东：已查明不合格百白破疫苗流向

山东省疾控中心官网23日凌晨发布消息称：长春长生公司生产的流入山东的252600支不合格百白破疫苗（批号201605014-01），流向已全部查明，涉及儿童未发现疑似预防接种异常反应增高。

这些疫苗，占全省年使用量的3.96%，流向济南、淄博、烟台、济宁、泰安、威海、日照、莱芜等8个市。这批疫苗已接种247359支，损耗、封存5241支，涉及儿童215184人，儿童接种信息在预防接种单位均有详细登记。

河北：已安排百白破疫苗补种工作

据河北省疾控中心，针对武汉生物制品研究所有限责任公司生产的效价不合格的吸附无细胞百白破联合疫苗销往河北省的情况，经认真核查，流向石家庄、廊坊和定州三市，共有143941人使用了不合格疫苗。

百白破疫苗效价指标不合格，可能影响免疫保护效果，但对人体安全性没有影响。经监测，未发现疑似预防接种异常反应异常波动。

经省疾控中心与疫苗企业多次沟通协调，形成了补种实施方案，该企业近日将向河北省提供用于补种的百白破疫苗和接种用的注射器，疫苗和注射器到位后，即迅速开展补种工作。

北京：未采购长春长生不合格百白破疫苗

据北京晨报消息，22日，北京疾控中心表示，涉事的长生生物不合格百白破疫苗在北京没有招标采购，公众可以放心接种。

根据《狂犬病暴露预防处置工作规范》，没有完成全程接种程序的，可以选用其他厂家的狂犬病疫苗按原接种程序继续接种。而此次两批次百白破疫苗效价指标不合格，可能影响免疫保护效果。

目前，国家卫生计生委和河北、山东、重庆三省（市）卫生计生部门正在组织专家对该情况进行评估，根据评估结果将采取相应措施，妥善处理。

长生生物二次致歉，已于23日停牌

在22日关于深交所关注函的回复公告中，长生生物表示，目前，公司百白破生产车间已经停产，公司正积极研究百白破组份疫苗以及以此为基础的多联疫苗。对于此次事件的发生，感到十分的自责和愧疚，再次向各位接种者和投资者表示深深的歉意。

7月23日早间，深证证券交易所发布公告称，长生生物科技股份有限公司拟披露重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：长生生物，证券代码：002680）于2018年7月23日开市起临时停牌。

最终，7月16日至7月20日，长生生物在一周的5个交易日中连续5日一字跌停，总市值蒸发了97.86亿元，停牌前一交易日股价收报14.50元/股，总市值为141.19亿元。

深圳康泰生物回应：与事件无关

此前，有自媒体文章质疑深圳康泰生物制品股份有限公司与长春长生存在股权关系和业务往来。22日，深圳康泰生物发布声明称，公司与事件无关，经营有序，产品质量稳定，一切正常。

媒体评论

新华社

让疫苗安全违法者倾家荡产！

涉事企业长生生物并非第一次出现问题。对疫苗这类全社会高度关注的行业，务必要建立行刑衔接制度，对违法违规企业“零容忍”，决不姑息纵容，建立带电的“高压线”。这就要求有关部门及时完善相关法律法规制度，加大处罚力度，例如建立一次违法终生禁入行业等制度，让违法者倾家荡产，真正让制度发挥强大的震慑作用。

人民日报

一查到底，方可纾解疫苗焦虑

疫苗事关生命健康，质量安全容不得半点瑕疵，不能有一点侥幸。此次疫苗事件引来广泛关注之后，很多人在朋友圈晒出自家孩子的疫苗接种记录，可见公众对此事高度重视，也再一次提醒相关机构加强监管、提醒相关企业不要触碰“红线”。

光明网

“疫苗之王”，安全之殇，责任之重，人心之痛

如果说，长生生物近日留下的“未完待续”的问题――那25万支百白破问题疫苗部分流向了各地，已让很多家长无法淡定，纷纷翻起疫苗接种手册。那媒体和公众根据长生国企改制、股权信息、借壳上市等公开线索梳理的那些“不正常”情形，注定会将公众的怒火延烧到更广的领域。

“疫苗之王”，安全之殇。这连着的责任之重，这造成的人心之痛，都无法被抹去。都说“亡羊补牢”，也只有从防范到追责层面都及时、彻底地“补牢”，让反思补缺够得上抚慰和消弭问题疫苗带来的锥心之痛，才能避免类似问题再现。

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各方回应

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媒体评论

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责任编辑：柳龙龙